طريقة عمل المولتن كيك الجاهز بالمقادير مثل المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المولتن كيك نوع من الحلويات الشهيرة، وهو كيك صغير الحجم بنكهة الشوكولاتة، يمتاز بقلب سائل من الشوكولاتة داخله.

عندما يتم قطع الكيك، ينساب القلب السائل اللذيذ من الشوكولاتة الداخلية، مما يؤدي لتجربة لذيذة ومثيرة للمحبين للشوكولاتة، فتعتمد طريقة تحضير المولتن كيك على خلط مكونات الكيك الأساسية، مثل البيض والسكر والدقيق والزبدة والشوكولاتة، ثم يوضع هذا الخليط في قوالب صغيرة للكيك ويُخبز في الفرن.

هذا الكيك يُعتبر خيارًا رائعًا لوجبة الحلوى أو الوجبات الخفيفة مع القهوة أو الشاي، ويُحبه الكثيرون لمذاقه الرائع وتجربته المميزة عند تناوله.

يمكنك تحضير مولتن كيك محشي بالشوكولاتة بطريقة سهلة.

مكونات المولتن كيك

200 جرام زبدة

200 جرام شوكولاتة داكنة

200 جرام سكر

4 بيضات

100 جرام دقيق

ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكنج بودر)

قليل من الفانيليا (اختياري)

ملح

شرائح شوكولاتة محشوة بالشوكولاتة

طريقة عمل المولتن كيك

سخّن الفرن على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية.

اذيب الزبدة والشوكولاتة في وعاء على حمام مائي حتى يتم الذوبان التام، ثم اترك الخليط يبرد قليلاً.

في وعاء آخر، اخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.أضف الشوكولاتة والزبدة المذابة إلى خليط البيض والسكر وامزجهم جيدًا.

أضف الدقيق وصودا الخبز ببطء إلى الخليط وامزجيهم معًا.

إذا أردت، يمكن إضافة الفانيليا وقليل من الملح للنكهة.املأ قوالب الكب كيك بالخليط حوالي ثلثي الحجم، ضع شريحة من شوكولاتة محشوة بالشوكولاتة (مثل قطع الشوكولاتة مولتن) في وسط كل قالب.

اخبز الكيك في الفرن لمدة تتراوح بين 10-12 دقيقة أو حتى يتماسك الكيك حول الحواف ولكن الوسط يظل سائلاً قليلاً.

اخرج الكيك من الفرن واتركه ليبرد لبضع دقائق.

قدم المولتن كيك المحشوة بالشوكولاتة وهي دافئة ورائعة الطعم

السر في هذا النوع من الكيك هو ألا يُخبز لفترة طويلة، مما يجعل الوسط سائلاً ومنغمساً بالشوكولاتة.

عند تقديم المولتن كيك، يُمكن أيضًا تزيينه بالسكر البودرة أو الكاكاو أو حتى بتوت العليق أو الفواكه حسب الرغبة لإضافة لمسة جمالية ونكهة إضافية.