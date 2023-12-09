حمية أوبرا وينفري لخسارة الوزن.. خبير تغذية يكشف تفاصيلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظهور رشيق ولافت طلت الإعلامية أوبرا وينفري على جمهورها خلال العرض الخاص لفيلم The Color Purple، ولاحظ الجميع أنها خسرت وزنًا كبيرًا، ما أثار إعجاب الجميع وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت عدة تساؤلات حول كيفية خسارة وزنها، ونقدم لكم من خلال «هُن»، الحمية الغذائية الكاملة التي اتبعتها.

ما السر وراء خسارة أوبرا وينفري وزنها الزائد؟

بخسارة وزن لافتة ظهرت أوبرا وينفري، الأمريكية البالغة من العمر 69 عامًا، في فستان أرجواني وتحدثت عن ذلك لمجلة «Entertainment Tonight»، الخاصة بأخبار الشرق الأوسط، موضحة: «بذلت جهدًا كبيرًا للوصول إلى هذا الوزن»، مؤكدة أنها لم تتناول أي أدوية خاصة بخسارة وزنها: «لا يوجد أحد عانى مع وزنه مثلي، أشعر بالخجل الشديد بسبب وزني، عندما بدأت أسمع لأول مرة عن أدوية إنقاص الوزن، شعرت أنه يجب أن أفعل هذا بمفردي».

خسارة وزن أوبرا وينفري

وأكدت أنها لا تريد الرجوع إلى وزنها مرة أخرى، موضحة: «كنت أقوم بعملية جراحية في الركبة، ففكرت لماذا لا أخسر وزني ويكون لدي إرادة بالفعل أنا سئمت من فكرة الشعور بالعار لسنوات عديدة فيما يتعلق بصورة الجسد، وأحاول بذل قصارى جهدي لعدم الرجوع مرة أخرى لوزني السابق»، بحسب ما نقلت «الديلي ميل» البريطانية.

رجيم أوبرا وينفري

وفي 2020 ذكرت «وينفري» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تقوم بإتباع حمية غذائية تعرف باسم «مراقبة الوزن»، «Weight watchers»: «يمكن للأشخاص الذين يتبعون رجيم مراقبة الوزن أن يتوقعوا خسارة حوالي كيلو جرام في الأسبوع، يتضمن ذلك اتباع تناول الطعام بشكل صحي والتحرك لممارسة الرياضة».

ما هى حمية مراقبة الوزن؟

وأوضح عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن حمية مراقبة الوزن تعتمد على النظام الغذائي المتوازن: «لازم يكون في وجبات الغذاء كمية مناسبة من البروتين والكربوهيدرات»، موضحا أن هذا النظام الغذائي يركز على نمط الحياة الصحية، مع تناول كمية من الدهون المغذية، مع مراقبة معايير السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والبروتين.

وأوضح أن نظام مراقبة الغذاء، أو نظام النقاط لا يحتاج للانقطاع عن الأطعمة تمامًا، ولكن من الأفضل أن تتناول الأطعمة الصحية ذات السعرات الحرارية القليلة بكميات قليلة، وذلك من الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون، مع عدم تناول الطعام غير الصحي إذ يجب عليك الحد من الزبدة والطعام السريع والكيك والآيس كريم والصودا.