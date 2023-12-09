الامارات | الشرطة الأمريكية تبحث عن لصين سرقا مجوهرات بمليون دولار دون أي سلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن لصان محترفان من سرقة ما قيمته مليون دولار من المجوهرات بمجرد التظاهر بحمل مسدسات، والفرار لاحقا دون أثر.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن لصين تظاهرا بحيازة أسلحة غير محددة، سرقا مجوهرات بقيمة مليون دولار من متجر مجوهرات في مدينة نيويورك في وقت مبكر من يوم الخميس.

ووفقا لبيان الشرطة فقد حصلت السرقة قبل الساعة 1:30 صباحًا بقليل في متجر يقع في شارع West 47th Street في منطقة الماس في مانهاتن، حيث تنتشر محلات بيع وصقل المجوهرات الشهيرة في المدينة.

وكشفت الشرطة إن رجلين دخلا المتجر المعني وتظاهرا بحمل سلاحين غير ظاهرين موجهان نحو رجل يبلغ من العمر 33 عاما كان داخل المتجر.

ولم توضح الشرطة كم استغرقت عملية السرقة، ولكنها أكدت أن اللصين تمكنا من جمع مجوهرات تقدر قيمتها بمليون دولار، قاما بالاستيلاء عليها والفرار في سيارة حددتها الشرطة بنوع مرسيدس سوداء.

وفيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، تقوم الشرطة بالبحث عن اللصين.