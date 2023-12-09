مشروع مكسبه 50 ألف جنيه شهريا.. اعرفي طريقة تنفيذه في منزلك خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشروع تربية البط من المشروعات الناجحة التي تدر أرباحًا طائلة وبرأس مال محدود، الأمر الذي يوفر لربة المنزل إمكانية الحصول على دخل جيد جديد، خاصة بعد البيع للمطاعم والفنادق، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كل المعلومات عن مشروعات تربية البط والأرباح المتوقعة.

مشروع تربية البط

حسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، فإن تربية البط من المشروع سهلة التنفيذ، وهناك بعض القواعد عند تنفيذه.

- يجب أن يعيش البط في درجة حرارة المنزل.

- ‏ غير مستحب العيش على الأسطح الحارة حتى لا يصاب بالحرارة أو ضربة شمس، لذلك أنسب موعد لبدء المشروع الآن في فصل الشتاء.

- يجب تناول العلف بالقدر المسموح يوميًا، إذ أن معدة البط بطيئة الهضم، كما أنها لا يجب أن تتناول العيش أو الدقيق، لعدم حدوث انتفاخات.

- ‏ يحتاج البط حركة في مساحات واسعة على الأقل ساعة ساعات في فترة نشاطه.

- يجب شرب المياه النظيفة.

- من المهم وضع شيء مريح أسفلهم، مثل السجاد.

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تكلفة وأرباح مشروع تربية البط

مشروع تربية البط لا يتطلب مبالغ كبيرة، إذ يُمكن تنفيذه بشكل بسيط من المنزل، بالبدء بشراء عدد صغير من البط ذات الأسعار المنخفضة، وسيعود الربح بالضعف مع شراء الأدوات البسيطة من نظافتها وطعامها، كما يمكن شرائها من محلات الدجاج، وفي حالة شرائها يجب الاهتمام بتربيتها، ويكون مكسبها من 30 إلى 50 ألف جنيه، وبهذا يكون المكسب حوالي 600 ألف جنيه في السنة، إذ تم بالخطوات السابقة بحسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، وهو ما أوضحته سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها، لـ«هُن»، إذ أوضحت أنه من المشروعات المربحة، لكن يجب الانتباه لرعايته، والاستشارة الطبية ضرورية.

التسويق للمشروع

يمكن التسويق لمشروع تربية البط من خلال مراعاة البساطة والشروط الصحية وسهولة الإدارة:

- التسويق عبر الإنترنت.

- تقديم المشروع للناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

- البيع للأهالي والأصدقاء ومحلات الطيور إذ أنه يكون من البط ذات الجودة العالية.