خطر على الصحة وقد تؤدي للوفاة.. مسكنات احذري تناولها دون وصفة طبيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أول ما تفكرين به عند الشعور بأي تعب هو تناول المسكنات، ورغم أن هناك الكثير من هذه العقاقير مسموح بها ويمكن الحصول عليها دون «روشتة» إلا أنه لها خطورة كبيرة على الصحة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، المسكنات الممنوع تناولها نهائيا إلا بإرشاد الطبيب، وفقا لما كشفه محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«هُن».

قال «عز العرب»، إن إساءة استخدام الأدوية تؤدي إلى تدهور الصحة، وأنواع المسكنات الممنوعة نهائيًا التي تحتوي مادتي ديكلوفين، إيبوبروفين، مشددًا: «المسكنات تمتد أضرارها إلى جميع أعضاء الجسم، فهي تودي إلى تلف الدماغ والكبد بشكل مفاجئ، والمادة التي يحتوي عليها هذه المسكنات تناولها دون وصفة طبيب يتعارض مع الصحة، وقد تسبب الوفاة، وقد تنمو البكتيريا والميكروبات بصورة أكبر».

متى يكون المسكن ضار؟

في السياق، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول المسكنات الممنوعة التي تحتوي على المواد السابقة بها أضرار أيضًا على الجهاز التنفسي، ويكون تناولها ضار من خلال التالي:

- تناول الأدوية الموصوفة طبيًا على خلاف الغرض التي وصفها له الطبيب.

- تناول المسكنات الممنوعة نهائيًا.

- الإفراط في تناول الأدوية المسكنة حتى الشعور بفقدان توازن الجسم.

- تناول مسكنات تتعارض مع الصحة، مما يؤدي إلى التعرض لفقدان الوعي، والدخول في غيبوبة لفترة معينة.

- الإفراط في تناول المسكنات حتى حدوث العديد من قرح المعدة.

ما هي المسكنات الآمنة؟

وأوضح «عز العرب»، أنه يوجد مسكنات ليس لها أضرار على الصحة، تكون لاختيار الأول للعديد من الأشخاص حال الشعور بالألم، لكن يجب أن تكون موصوفة طبيًا أيضًا من قبل الطبيب حتى لا تتعارض مع الحالة الصحية للشخص: «تناول منتجات الباراسيتامول فهي ليس لديها أي تأثير على الصحة، لكن لا يجب أن يتم تناولها يوميًا بإفراط أو استمرارية بدون استشارة الطبيب».

نصائح حول تناول مسكنات الألم

وقدم «عز العرب»، و«الحداد»، نصائح يجب أخذها في الاعتبار عند تناول المسكنات، وهي كالتالي:

- عدم تناول أكثر من مجموع الجرعة اليومية الموصى بها.

- تناول الدواء مع الطعام.

- تناول الغرغرة بالمياه المالحة وتناول الماء والسوائل باستمرار.

- يوصي باستخدام قطرات من المحلول الملحي.

- توخي الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين.

- استخدام الأدوية المضادة للالتهاب التي لا تحتوي على الأسبرين.

- يجب قراءة ملصقات أدوية البرد التي تتناولها.