احذر .. قائمة بالأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والحرص عليها خلال النظام الغذائي اليومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان حسب ما ذكرت الدكتورة سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الباطنة والكبد، وفقًا لـ "نوفوستي".

وتشير الأخصائية، إلى أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور مشكلات في البنكرياس، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

طبيبة تكشف أسباب التهاب البنكرياس

وتقول: "تحدث 85 بالمئة من حالات التهاب البنكرياس لسببين: الإفراط في تناول الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء. وهناك سبب إضافي هو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي".

ويؤكد فيالوف أنه إذا شعر الشخص بألم في منطقة البنكرياس، فهناك محاولتان لوقف المرض: تغيير نمط حياته وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، أو "الخضوع لعملية جراحية".

وتابع الطبيب، إن السمنة وارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي يؤثران سلبا في الصحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان البنكرياس.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتحليل العلماء لديناميكيات الوفيات الناجمة عن السرطان لأسباب يمكن التخلص منها، اتضح أن معظم الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة المرتبطة بالتدخين والكحول والسمنة وفيروس الورم الحليمي البشري قضت عام 2020 على حياة 1.3 مليون شخص.

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