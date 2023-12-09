علامة في الذراع تكشف ارتفاع مستويات السكر بالدم- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى.

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، واحدة من هذه العلامات هي تنميل ووخز الذراع، وفقًا لموقع "everydayhealth".

إحدى المضاعفات الشائعة لمرض السكري هي "الاعتلال العصبي السكري"، وهو تلف الأعصاب، يمكن أن يؤثر في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الأطراف والأعضاء الداخلية.

لذا، فإن تنميل الذراع علامة تكشف عن ارتفاع مستويات السكر لديك، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تلف دائم للأعصاب، ما يسبب مشاكل خطيرة مثل:

قرحة القدم.

التهاب اللثة.

مشاكل في المثانة.

مشاكل في القلب.

الأشخاص الذين يصابون بالاعتلال العصبي السكري هم عادة أولئك الذين يعانون ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن يمكن أن يحدث بسبب:

الإفراط في تناول الكحول والتدخين.

الاستعداد الوراثي.

الإصابات مثل متلازمة النفق الرسغي

الأعصاب التي تلتهب تتعلق بأمراض المناعة الذاتية.

مشاكل الأوعية الدموية العصبية التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية المسؤولة عن جلب العناصر الغذائية والأكسجين إلى أعصابك.

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