5 حيل لإزالة بقع الحبر من الجينز.. «هيبقى جديد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجه العديد من السيدات مشكلة بقع الحبر التي تقع على ملابس أطفالها، أو على ثيابها خلال العمل في المكتب، وتجد صعوبة كبيرة في إزالتها، مع عدم الرغبة في التخلص من القطعة نفسها، وفي التقرير التالي.

ويقدم موقع «هن» أسرع الحيل لإزالة البقع تمامًا، وإصلاح شكل البنطلون أو التنورة، بحسب ما ذكره موقع «Styles At Life».

حيل إزالة بقع الحبر من على الجينز

1- استخدام الكحول:

يعمل الكحول على إزالة الحبر من الملابس الجينز ويكن اتباع الطريقة التالية:

- ضعي كمية صغيرة من كحول التنظيف «الأيزوبروبانول» بنسبة 90% ويمكن استخدام مثبت الشعر مباشرة على البقعة.

- استخدمي الكحول مع قطعة قطن صغيرة للتخلص من البقع.

- يجب سكب الكحول ببطء على المكان الموجود به البقعة فقط.

- اشطفي البنطلون بالماء البارد للتخلص من الكحول بعد اختفاء الحبر من القماش، ثم ضعي القطعة في الغسالة قبل تجفيفها حتى لا تثبت البقعة بعد ذلك.

2- استخدام مزيل البقع:

قبل وضع مزيل البقع، يجب اختباره في جزئية غير واضحة مثل داخل محيط الخصر، وذلك حتى يتأكد الشخص من أن الجينز لن يفقد لونه ولمعته.

3- استخدام الخل:

يعتبر الخل من المكونات المتواجدة في أي مطبخ لدى ربات البيوت، ويساهم بشكل كبير في التخلص من البقع المتواجدة على الجينز أو الملابس بشكل عام، وإليكِ طريقة تنظيفه:

- قبل البدء في إزالة بقع الحبر من البنطلون الجينز، يجب ان تهتم ربة المنزل بصنع محلول يحتوي على كمية مناسبة من الخل والماء.

- يعد من الضروري أن يكون الماء المستخدم باردًا وليس ساخنًا، إذ أن الحرارة تساعد على تعمل تثبيت البقعة أكثر من الأول، وبالتالي سيكون من الصعب التخلص منها أو إزالتها بأي طريقة آخرى.