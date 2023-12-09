في 7 خطوات فقط.. طريقة تحضير صدور الرومي المدخن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من السيدات وربات البيوت يسعين دائما إلى تجديد الأكلات التي يقدمنها لأولادهن، بالإضافة إلى احتياجهن إلى أفكار جديدة للعزومات والمناسبات مع العائلة، وفي هذه الحالة، تكون وجبة صدور الرومي المدخن هي الاختيار الأمثل، إذ يحبها الكبار والصغار، كما أنها تتميز بسريعة التحضير، ويمكن طهيها بأكثر من طريقة.

وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن» طريقة عمل الرومي المدخن، في خطوات بسيطة وسهلة، وبمكونات متوافرة لدى معظم ربات البيوت، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات جديدة.

طريقة تحضير الرومي المدخن

- مقادير طريقة عمل الرومي المدخن:

- كيلو من صدور الديك الرومي.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ورق لورا.

-2 فص حبهان.

-4 فصوص ثوم.

- بصلة.

خطوات تحضير الرومي المدخن في المنزل

- الخطوة الأولى: ابدأي بتتبيل شرائح الرومي بالملح والفلفل الأسود.

- الخطوة الثانية: بعد ذلك احرصي على لفه بطريقة رول في ورق فويل، كما يفضل وضع ورق زبدة أولاً ثم الفويل، حتى لا يلتصق خلال طهيه.

- الخطوة الثالثة: ضعي الرومي في وعاء يوجد في ماء مغلي على درجة حرارة متوسطة، به ماء مغلي جيداً وبه بصلة والثوم وملح وفلفل أسود وحبهان ويترك من ساعة ونصف لساعتين.

- الخطوة الرابعة: عندما تنتهي من طهي قطع اللحم الرومي، اتركيه فترة قليلة حتى يبرد.

- الخطوة الخامسة: يجب إحضارة نشارة خشب ثم وضعها في صينية مخصصة لها، حتى يؤثر رائحة الدخان على طعم الرومي ويعطيه نكهة شهية.

- الخطوة السادسة: بعد التأكد من اشتعال النشارة، ضعي على الفور صدور الرومي، مع الاهتمام بها حتى لا تحترق الأطراف.

- الخطوة السابعة: بعد الانتهاء من تحضيره، قدمي صدور الرومي لأولادك وأفراد أسرتك واستمتعوا بالمذاق الشهي له.