ما علاقة القيء المتواصل بالتفاف المعدة؟.. حسام موافي يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة القيء المستمر فور تناول أي وجبة، وهو ما يسبب لها الإزعاج والألم، وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى القيء والشعور بالغثيان لدى الشخص، وذلك بحسب ما ذكره موقع «healthdirect».

أسباب الإصابة بالقيء المستمر

1- التهاب المعدة والأمعاء:

يعد أحد أسباب الإصابة بالقيء المتواصل هو أن الشخص مصاب بعدوى في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والأمعاء، الذي يحدث غالبا بسبب فيروس، مثل نوروفيروس أو فيروس الروتا.

2- الإصابة بتسمم غذائي:

يحدث القيء الشديد عادة بعد تناول الشخص لنوع فاسد من الطعام أو يوجد به لبعض البكتيريا، مما ينتج عنه تسمم غذائي بسبب السموم.

3- الإصابة بدوار الحركة:

يعتبر دوار الحركة من الأمراض الأكثر انتشارا لدى الأطفال عن الكبار، ويسبب القيء الشديد لهم.

4- انسداد الجهاز الهضمي:

في حالة تعرض الشخص لانسداد في الجهاز الهضمي، فإن المعدة تلجأ إلى القيء وغالبًا ما يبدأ بدون غثيان اعتمادًا على مكان الانسداد، وقد تتقيأ مادة صفراء أو الطعام المهضوم جزئيًا، ويجب أن تطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا كنت تعاني من أعراض الانسداد.

أسباب القيء وعلاقته بالتفاف المعدة

وفي هذا السياق، ذكر االدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أحد أسباب زيادة القيء، تكون نتيجة قلة الهضم، موضحًا أن تلك المشكلة قد يعاني منها الشخص، بسبب تعرضه لحالة نفسية سيئة، ما يؤدي إلى التفاف المعدة عدة مرات حول نفسها.

وتابع الدكتور «موافي»، أنه في حالة تعرض الشخص للقيء بشكل مستمر ولفترة طويلة، فإنه من الضروري أن يلجأ إلى استشار طبيب متخصص، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، وفي هذه الحالة لا ضرر من عمل المنظار، مضيفا أنه لا داع للقلق، إذ أن المرض الذي يستمر في الجسم لمدة 3 سنوات لا يعد خطرًا من الدرجة الأولى.