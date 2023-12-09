احذر هذه التغييرات في أظافرك.. علامة على مرض الكلى المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعمل الكليتان بجد لتصفية الدم وإزالة الفضلات، عندما تعاني مرض الكلى المزمن، لا تستطيع الكليتان تصفية النفايات بكفاءة، ما يسبب تغييرات مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

عندما تتراكم نفايات النيتروجين في جسمك، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بأظافر يديك وقدميك.

وهناك علامات تظهر على أظافرك تشير إلى إصابتك بمرض الكلى المزمن، وفقًا لموقع "Health".

- الهلال الغائب

هو عبارة عن منطقة بيضاء أو شفافة تقع في قاعدة الأظافر، عندما تتدهور وظائف الكلى، يمكن أن تتراكم السموم في الجسم، ما تسبب تلف الأظافر، بما في ذلك اختفاء الهلال الغائب.

- البقع البيضاء:

يمكن أن تؤدي أمراض الكلى إلى تراكم النفايات في الجسم، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على الأظافر.

- تغييرات الأظافر

يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من تغيرات في شكل الأظافر أو سمكها، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

نتوءات في الأظافر.

نتوءات أفقية في الأظافر ذات مظهر خشن أو متقشر.

- أعراض أخرى قد تسببها أمراض الكلى:

احتباس السوائل.

تورم القدمين.

الغثيان أو القيء.

التعب.

الجلد الجاف.

الحكة.

ألم الصدر.

ضيق في التنفس.

الصداع.

صعوبات النوم.

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