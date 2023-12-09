أعراض نقص فيتامين ب 12 في العين.. 3 علامات لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين ب ١٢ هو فيتامين أساسي يؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

في الحالات الشديدة، يؤدي نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى نقص إمدادات خلايا الدم الحمراء وتلف الأعصاب.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تظهر العين علامات تحذيرية لهذه الحالة، ونذكرها لكم وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- ارتعاش العين

علامة على نقص فيتامين ب 12، ويحدث هذا على الجفن أو أسفل العين مباشرة، وفي عين واحدة أو الأخرى.

- رؤية ضبابية

الرؤية غير الواضحة أو الضبابية أيضًا أحد أعراض نقص فيتامين ب 12، وذلك بسبب تلف الجهاز العصبي للعصب

البصري الذي يؤدي إلى العينين.

كما يؤدي إلى تعطيل الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ، ما يسبب ضعف الرؤية.

- اليرقان

هو حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر.

و يحدث هذا في حالة نقص هذا الفيتامين، وتأثيره في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

بالإضافة إلى، نقص إمدادات خلايا الدم الحمراء، فإنها يمكن أن تصبح أيضًا أكثر هشاشة وتتحلل، ما يسبب زيادة في البيليروبين.

البيليروبين هو مادة حمراء ينتجها الكبد عندما يكسر خلايا الدم القديمة.

- أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12 يجب الانتباه إليها، وتشمل:

الشعور بالتعب الشديد.

ضيق التنفس حتى بعد ممارسة القليل من الرياضة

خفقان القلب.

الصداع.

فقدان الشهية.

التهاب الفم واللسان.

تنميل الساقين.

الارتباك.

الاكتئاب.

النسيان.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض المذكورة أعلاه، عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

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