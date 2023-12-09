وفاة رجل بطريقة صادمة بعد أن دفن حي في الرمال.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفي الأسترالي جوش تايلور بعد خمسة أيام من دفنه في حفرة رملية، بعمق 5 أقدام، تم حفرها لشوي الخنازير على شاطئ بعيد.

ووفق nypost ، فارق الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، الحياة، في مستشفى الأميرة ألكسندرا متأثرا بجراحه.

وقالت عائلة تايلور في بيان: "لقد ناضل بأقصى ما يستطيع وهو أكثر شخص شجاع عرفناه على الإطلاق، كانت الإصابات التي تعرض لها شديدة للغاية بحيث لم يتمكن من التغلب عليها."

كان تايلور يقضي بعض الوقت مع الأصدقاء في جزيرة بريبي – موقع تخييم شهير شمال بريسبان – عندما سقط رأسه أولاً في حفرة الرمال.

ولا تزال السلطات تحقق "وتعتقد أنه قد يكون هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين ولم يتحدثوا بعد مع الشرطة".

وقال شاهد عيان، يدعى ناثان، إن الحفرة كانت معدة لطهي خنزير فيها: "لقد وقف من على الكرسي، وكانت الرمال قد تحللت قليلاً تحته، وتعثر مرة أخرى، من الواضح أنه كان يمد ذراعيه لمنع السقوط، واستمر في النزول وضرب الرمال بينما كان يمد ذراعيه".

وأضاف: "لقد سقط في عمق في الحفرة بحيث لا يمكنك رؤيته، أو رؤية قدميه، إلا إذا كنت واقفًا على قمة الحفرة."

واستغرق الأمر 15 شخصًا لسحب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا من الرمال باستخدام حبل مربوط بساقيه، لكن يبدو أن جهود الإنقاذ تسببت في إصابات إضافية، قبل أن يقوم حراس الحياة البرية بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي عليه حتى وصول المسعفين إلى مكان الحادث.

ومن ثم تم نقله جوا بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة.

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