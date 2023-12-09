"موقف محرج على الهواء".. لن تتوقع رد فعل مذيعة تجاه تنمر أحد المشاهدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاجأت مذيعة أخبار كندية، تدعى ليزلي هورتون، المشاهدين، برد فعلها على الهواء مباشرة، تجاه تنمر أحد المشاهدين على جسدها.

ووفق موقع hindustantimes، كانت ليزلي هورتون تقدم تقريرها عن حركة المرور، قبل أن يوجه إليها أحد المشاهدين رسالة انتقد فيها مظهرها وتساءل عما إذا كانت المذيعة حاملا.

وقالت هورتون على الهواء، تعليقا على الرسالة: "سأقوم بالرد على رسالة بريد إلكتروني تلقيتها للتو تقول: تهانينا على حملك".

وتابعت قراءة الرسالة التي تقول: "إذا كنت سترتدي سراويل سائق الحافلة القديمة، فعليك أن تتوقعي رسائل بريد إلكتروني كهذه".

بعد ذلك، خاطبت السيدة الشخص الذي انتقد ملابسها وجسدها، قائلة: "لا، أنا لست حاملا، لقد فقدت رحمي بالفعل بسبب السرطان العام الماضي، هذا هو شكل النساء في مثل عمري، لذا، إذا كان الأمر يسبب لك الضيق، فهذا أمر مؤسف".

واختتمت رسالتها على الهواء، قائلة: "فكر في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها".

وتمت مشاركة الفيديو قبل يومين، وانتشر المقطع على نطاق واسع، وحصد حتى الآن أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، والأعداد في تزايد مستمر، كما دفع الفيديو الأشخاص إلى نشر تعليقات متنوعة.

وقال المتابعون على موقع إكس: "أحسنت، لقد تعاملت مع هذا الأمر بشكل مثالي"، فيما شارك آخر: "آسف، عليك التعامل مع المتصيدين، بينما أكد ثالث: "أنت محاربة السرطان وبطلة للنساء في كل مكان! استمر في فعل ما تفعله".

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