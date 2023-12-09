خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، نظيره فريق ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وساجاراد في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يحل ساجرادا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، أن يغلب على لاعبي الزمالك الاستهتار والتراخي والثقة المبالغ بها.

كما توقع على الجانب الآخر، أن يلعب فريق ساجردا بتوازن أكثر ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

وواصل صبحي توقعاته: "تشهد المبارة شد وجذب بين لاعبي الفريقين تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي".

وعن النتيجة، توقع صبحي فوز الزمالك أو تعادل الفريقين.

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