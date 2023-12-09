في 7 خطوات.. حضري حلوى السرايا الفلسطينية في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتوي المطبخ الفلسطيني على الكثير من الوصفات اللذيذة، وفي مقدمتها عيش السرايا، وهي من الحلويات الشهيرة هناك، وسميت بذلك لأن أكلها كان يقتصر على الأغنياء الذين يعيشون بين السرايات، وترغب كثير من السيدات في معرفة طريقها صنعها في المنزل.

وتقدم «هن» في السطور التالية، أسهل الخطوات لإعدادها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ومناسبة لميزاينة ربات البيوت، كما أنها تتميز بإمكانية صنعها بأكثر من وصفة مختلفة، وجميعها لديها مذاق شهي ولذيذ، مثل خبز التوست وبالسميد وبالدقيق.

طريقة عمل حلوى السرايا

مكونات عيش السرايا:

1 كوب قطر (شربات السكر).

1 كوب سكّر.

½ كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

6 شريحة توست طري.

1 كوب ونصف حليب بودرة بلا دسم.

4 أكواب ماء.

6 ملعقة كبيرة نشا.

½ كوب ماء ورد.

½ كوب فستق حلبي مطحون ناعم.

خطوات تحضير حلوى عيش السرايا

الخطوة الأولى:

ابدئي بوضع السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة الحراة.

الخطوة الثانية:

قلبي الخليط جيدا وبشكل متواصل حتى تمام الغليان.

الخطوة الثالثة:

احرصي على إضافة عصير حامض وماء الزهر تدريجياً وحرّكي جيداً.

الخطوة الرابعة:

اتركي المزيج قليلا حتى يبرد تماما.

الخطوة الخامسة:

بعد ذلك احري على إزالة أطراف التوست، ثم افردي الشرائح في صينية زجاجية بحجم 30 × 20، ثم اسكبي القطر فوق التوست بالتساوي حتى يمتصه كليا.

الخطوة السادسة:

امزجي اللبن مع الماء والنشاء، ثم ضعي الخليط ععلى نار متوسّطة، واحرصي على تحركيه بانتظام حتى يصل إلى الغليان مرة آخرى، ثم اضيفي ماء الزهر وماء الورد وقلبيهم معا، حتّى يصبح المزيج متماسك.

الخطوة السابعة:

ضيفي الخليط إلى شرائح التوست، ثم ضعي الصينية في الثلاجة حتّى تتجمد، مع إضافة المكسرات حسب الرغبة، مثل الفستق على وجه الحلوى، ويقدم إلى أفراد عائلتك على شكل قطع.