حسام موافي يحذر من الغضب والانفعال.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الغضب هو عاطفة طبيعية، يشعر بها البشر جميعهم من وقت لآخر. ولكن، عندما يكون الغضب شديدًا أو لم يُعَالَج على نحو صحي، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأضرار الجسدية والنفسية.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: "يؤثر الغضب على صحة الإنسان وجميع أعضاء جسده بشكل كبير، مراحل الغضب تبدأ بالتكشير".

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدي البلد": "الغضب يفرز مواد خطيرة تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتلف الشرايين والشعب الهوائية، فضلا عن، التقلبات المزاجية".

وأضاف: "يشعر الشخص الرياضي بالسعادة دائما، وذلك بسبب مادة الإندورفين التي تُفْرَز أثناء الجري، وهي مسؤولة عن تحسين واستقرار حالته المزاجية".

وأوضح موافي: "الغضب خطر على صحتك كارثة صحية ونفسية، والابتسامة نعمة من الله".

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