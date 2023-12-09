القاضي الأمريكي الشهير.. معلومات عن فرانك كابريو بعد إصابته بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انهار القاضي فرانك كابريو، المعروف بالتعاطف الذي يظهره مع من يمثلون في محكمته، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

ووفق صحيفة نيويورك بوست، طلب فرانك كابريو، ابن مدينة Providence عاصمة ولاية "رود آيلاند" الأمريكية، والملقب بـ"قاضي الإنسانية" من الملايين في مواقع التواصل، الدعاء له بالشفاء من المرض اللعين.

- أعراض سرطان البنكرياس

بعض إعلان القاضي إصابته بسرطان البنكرياس فإليك أعراضه، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

ألم البطن

تغير لون البراز إلى الرمادي الفاتح

الإمساك

تحول بياض عينيك أو بشرتك إلى اللون الأصفر (اليرقان).

فقدان الشهية.

فقدان الوزن دون مبرر.

الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة.

ارتفاع درجة الحرارة.

- كيف يحدث؟

يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في البنكرياس في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتشكل ورمًا.

- لماذا يعد مميتا؟

هذا النوع من السرطان مميت بشكل خاص لأنه غالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة.

أحد الأسباب التي تجعل سرطان البنكرياس مميتًا هو أنه نادر نسبيًا، على الصعيد العالمي، يبلغ معدل الإصابة بسرطان البنكرياس 5.5 لكل 100 ألف للرجال و4.0 لكل 100 ألف للنساء.

- كيف اكتشف القاضي المرض؟

وقال القاضي صاحب الـ87 عاما، إنه لم يكن يشعر بحالة جيدة في وقت عيد ميلاده في نوفمبر، وذهب لإجراء فحص طبي.

وقال كابريو في مقطع فيديو تمت مشاركته في وقت سابق من هذا الأسبوع : "لم يكن التقرير جيدًا، لقد تم تشخيص إصابتي بسرطان البنكرياس، وهو نوع خبيث من السرطان."

وأضاف كابريو أنه بخير، بفضل العلاج الطبي الذي كان يتلقاه.

وقال رئيس المحكمة الفخري: "إنني أتلقى العلاج على يد فريق رائع من الأطباء، هنا في رود آيلاند وفي معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ماساتشوستس".

- معلومات عن كابريو

عمره 87 عاما

خلال حياته المهنية، شغل كابريو منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم في رود آيلاند.

يقول كابريو إنه مستعد للمعركة التي يواجهها عندما يبدأ العلاج ضد المرض.

طلب من متابعيه الدعاء له أثناء علاجه: "أطلب من كل واحد منكم، بطريقته الخاصة، أن يصلي من أجلي، أنا بحاجة إلى الصلاة، التي أعتقد أنها بالإضافة إلى العلاج الطبي الذي أتلقاه هو أقوى سلاح لمساعدتي على النجاة من المرض".

وفي يناير 2023، أعلن كابريو تقاعده بعد 40 عامًا من الخدمة.

أصبح اسمًا مألوفًا ورجل شهير خلال فترة عمله بفضل برنامجه التلفزيوني Caught in Providence.

للقاضي خمسة أطفال من زوجته جويس، وقد تم انتخاب اثنين من أبنائه، فرانك وديفيد، ممثلين منتخبين في رود آيلاند عن الحزب الديمقراطي.

اتسم بالرحمة خلال فترة عمله، حيث يعتقد: "لا أؤيد النظرية القائلة بأنه بما أنه تم توجيه التهم إليك فلا بد أن تكون مذنبا".

اعتاد على إصدار أحكام مخففة على المخالفين لقوانين المرور بشكل خاص، فيطلب منهم الحضور شخصيا إلى المحكمة للنظر في من سيدفع الغرامة المفروضة عليه، أو قسم منها على الأقل، أو يخرج من القاعة دون أن يدفع شيئا لأن القاضي تفهم ظروفه الخاصة فأعفاه من العقوبة، ما جعل الجمهور يمنحه لقب "القاضي الرحيم" أيضا.

في إحدى اللحظات التي لا تُنسى في عام 2018، رفض كابريو معاقبة أم لطفلين.

وفي حالة أخرى، من عام 2017، مثلت الأم أندريا روجرز، أمام القاضي كابريو مع تراكم غرامات المرور، وبكت وهي تشرح كفاحها للحفاظ على حياتها بعد مقتل ابنها.

"سوف آخذ بعين الاعتبار القصة المروعة التي أخبرتنا بها للتو، بخصوص ابنك، لا أعتقد أن أي شخص في حياته يرغب في تجربة ذلك"، أخبرها القاضي كابريو قبل رفض جميع العقوبات.

واقعة أخرى للقاضي مع سيدة سورية طلبت المحكمة حضورها شخصيا للنظر بمخالفة مرورية ارتكبتها، فجاءت مع زوجها وابنتها البالغة 8 أعوام، وجرت الأمور بأسلوب إنساني، خرجت بها معفية من دفع الغرامة.

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