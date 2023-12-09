كارثة تفعلها وأنت لأ تدري.. طبيبة تحذر من ارتداء هذه الملابس أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب الشتاء والطقس البارد، قد تفكر في ارتداء ملابس إضافية عند النوم لتظل دافئًا، ولكن احذر، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على صحتك.

وتعتبر طبقات الملابس أساسية عند محاولة البقاء دافئًا خلال فصل الشتاء، لكن ارتداء قطع إضافية من الملابس أثناء النوم قد يؤثر على الدورة الدموية وخطر الإصابة بالعدوى، وفق صحيفة إكسبريس البريطانية.

وحددت الدكتورة ديبورا لي، الملابس الضارة بالنسبة لك عندما يتعلق الأمر بارتدائها أثناء الليل.

ارتداء الجوارب

تقول "لي" إن ارتداء الجوارب أثناء النوم، خاصة أنك ستظل لفترة طويلة من الزمن، قد يقلل من الدورة الدموية خاصة عندما تكون ضيقة للغاية.

ونصحت: "أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من أن بيجاماتك، أو أي شيء تنام عليه، غير مدسوس بين الجوارب، مما يجعلها أكثر إحكامًا، هناك خيار آخر يتمثل في ارتداء جوارب أكبر حجمًا من المعتاد، ما يضمن بالتأكيد استمرار الدورة الدموية كالمعتاد".

وتابعت: "في دراسة حديثة، تم العثور على العديد من البكتيريا – مثل الإشريكية القولونية والزائفة – موجودة على الجوارب كما هي موجودة على ممسحة الأرجل، كثير من الناس يرتدون جواربهم طوال اليوم ويذهبون إلى السرير بنفس الجوارب، هذا أمر غير مرغوب فيه للغاية، ومن المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الالتهابات بما في ذلك عدوى المسالك البولية، إن ارتداء الجوارب في السرير يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية في القدمين مثل قدم الرياضي (سعفة القدم)".

الثياب داخلية

وقالت الدكتور لي إنه لا يوجد سبب لارتداء الملابس الداخلية أثناء النوم، وتابعت: "لا يمكن أن يكون هذا غير مريح فحسب، بل من الجيد أن تسمحي لأعضاء الجسم بالتهوية، ستسمح برطوبة أقل حول الأعضاء التناسلية، ما يعني فرصة أقل للإصابة بعدوى الخميرة ونمو البكتيريا".

بيجامة ضيقة

كما هو الحال مع الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، ما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل، وعدم الراحة التي قد توقظك.

وقالت الدكتور لي: "كلما كانت الملابس ضيقة، قل احتمال قدرتك على التحرك أثناء نومك، ما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء قيلولة بعد الظهر".

"قد تؤدي البيجامة أيضًا إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يبدو وكأنه حلم في هذا الطقس البارد، ولكن قد ترتفع درجة حرارتك، ما يعطل نومك مرة أخرى، إذا كنت ترتدي البيجامة، تجنب الصوف واختار شيئًا قطنيًا بدلاً من ذلك".

ما هو اللباس المثالي للنوم؟

للحصول على أفضل نوم، تجنب ارتداء الملابس الداخلية تمامًا، واكتفِ بالبيجامات المصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن أو الحرير، كما تقول الدكتور لي.

وأضافت: “تأكد من أن البيجامة ليست ضيقة جدًا بالنسبة لك، ولكن أيضًا ليست فضفاضة جدًا أيضًا، إذا كنت ترغب في ارتداء الجوارب أثناء النوم، فأنا أقترح عليك ارتدائها حتى تغفو، أو ارتداء زوج كبير جدًا بالنسبة لك أو خفيف الوزن للغاية."

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