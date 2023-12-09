هل يؤثر تناول البيض على صحة القلب؟- لن تتوقع ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البيض هو أحد الأطعمة الأكثر شعبية في العالم، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية، بما في ذلك البروتين والحديد والفيتامينات والمعادن.

ومع ذلك، يحتوي البيض أيضًا على الكوليسترول، وهو مادة دهنية يمكن أن تُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذلك، من الضروري معرفة ما إذا كان تناول البيض يؤثر في صحة القلب أم لا.

في هذا التقرير، نذكر لكم تأثير البيض على صحة القلب، وفقًا لما ورد في موقع "Verywellhealth".

أشارت دراسة أُجريت عام 2020 بجامعة هارفارد، على أكثر من 200 ألف شخص أن تناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا، لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وجدت دراسة أخرى أُجريت عام 2019 أن تناول ما يصل إلى بيضتين يوميًا، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول.

بينما ذكر أحد التقارير المنشورة في مجلة طب الأسرة الأمريكية أن التجارب السريرية لم تجد أي صلة بين تناول البيض وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا، تُوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأشخاص الأصحاء بيضة واحدة كاملة يوميًا في نظامهم الغذائي، لتعزيز صحة القلب.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون عوامل خطر معينة لأمراض القلب، مثل ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، استشارة الطبيب المختص قبل تناول البيض.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للأفراد الأصحاء تضمين بيضة كاملة يوميًا في الأنماط الغذائية الصحية للقلب.

بالنسبة للأفراد الأصحاء الأكبر سنًا، فإن استهلاك ما يصل إلى بيضتين يوميًا أمر مقبول في سياق نظام غذائي صحي للقلب.

يمكن للنباتيين الذين لا يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول في اللحوم، أن يشملوا المزيد من البيض في وجباتهم الغذائية في سياق الاعتدال.

فيما يلي، بعض النصائح لتناول البيض بصورة صحية:

اختار البيض الطازج.

الحرص على طهيه جيدًا.

تناوله مع الأطعمة الصحية الأخرى، مثل الخضروات أو الحبوب الكاملة.

اقرأ أيضا:

7 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها

"تظهر قبل سنوات".. علامة تحذيرية لمرض مناعي خطير

موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

بحيلة غريبة.. أطباء يستخرجون إبرة عالقة داخل رئتي طفل

"طاقة سلبية تلاحقهم" .. 3 أبراج يواجهون تعثرات مفاجئة في بداية 2024