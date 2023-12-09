في ذكرى وفاته.. تفاصيل مرض أوجع الفنان كرم مطاوع حتى الموت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

موهبة استثنائية، برع في تقدم كثير من الشخصيات والأنماط الفنية المختلفة باقتدار، سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، لا تخفى ملامحه عن الجمهور مهما اختلفت الأجيال، أنه الفنان الكبير كرم مطاوع، ابن مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الذي تحل ذكرى رحيله اليوم، إذ فارق عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز 63 عاما.

حقق كرم مطاوع، نجاحاً كبيراً في مجال التمثيل، وتألق في عدة أدوار وعمل مع مجموعة متنوعة من المخرجين والنجوم في الوسط الفني المصري، وكان لابنته الفنانة حنان مطاوع نصيبا كبيرا من شهرته وموهبته.

سبب وفاة كرم مطاوع

تحدثت زوجته الفنانة سهير المرشدي، عن سبب وفاة الفنان كرم مطاوع، في لقاء تليفزيوني على فضائية «الحياة»، موضحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

تفاصيل مرض أودى بحياة كرم مطاوع

وسرطان الكبد الذي أودى بحياة كرم مطاوع، هو نوع من أنواع السرطان، الذي يبدأ في خلايا الكبد، ويمكن أن ينشأ من الخلايا الكبدية نفسها (ويُعرف بسرطان الكبد الكبدي الخلوي) أو يكون ناتجاً عن انتقال سرطان من منطقة أخرى من الجسم (ويُعرف بسرطان الكبد الثانوي أو المتسارع)، وفقًا للموقع الطبي العالمي «mayoclinic».

ويعتمد علاج سرطان الكبد، على مرحلة المرض وصحة المريض، ويشمل الجراحة لإزالة الورم المصاب، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي.

لكن عليك العلم جيدًا، أن الكشف المبكر والعلاج الفعال لسرطان الكبد، يزيد فرص الشفاء وتحسين نوعية الحياة للمرضى.

أعراض سرطان الكبد

عادة ما يكون اكتشاف سرطان الكبد، صعبا في المراحل المبكرة وقد لا تظهر الأعراض بوضوح حتى يتقدم المرض.

ألم في البطن العلوي الأيمن.

فقدان الوزن غير المبرر.

تغيرات في لون البراز أو البول، والشعور بالتعب المستمر.

فقدان الوزن.

فقدان الشهية.

غثيان وقيء.

الضعف العام والإرهاق.

انتفاخ في البطن.

اصفرار البشرة.

بياض العينين.

أسباب سرطان الكبد

هناك عدة أسباب لسرطان الكبد من بينها:

التهابات الكبد الفيروسية، مثل: فيروس التهاب الكبد الوبائي B وC.

تلوث الكبد بالمواد الكيميائية الضارة.

الإصابة بحالات مرضية أخرى.