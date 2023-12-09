بعد التحذيرات من عاصفة «النينو».. كيف تحمي طفلك من «عضة البرد»؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية في كل مكان، وعاصفة تنذر بشتاء قوي، من حيث البرودة والأمطار المتفاوتة الشدة التي تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، بسبب ظاهرة «النينو»، التي بدأت بالفعل في كثير من البلدان، لكنها بحسب تقديرات الهيئة العامة للأرصاد لم تصل مصر بعد، ومع ذلك تهدد بشتاء أكثر برودة، ولتجنب الإصابة بنزلات البرد والفيروسات المنتشرة، نقدم أهم النصائح لحماية الأطفال من عضة البرد في ظل الطقس المتغير.

كيف تحمي طفلك من عضة البرد؟

بحسب بحسب موقع «savethechildren» البريطاني، فإن الأشخاص الذين لديهم شرايين ضيقة منهم الأطفال الصغار وكبار السن، هم الأكثر عرضة لـ«قضمة الصقيع» أو «عضة البرد» التي تزداد فرص الإصابة بها في الطقس البارد، التي تهدد به ظاهرة «النينو»، ولهذا السبب يجب مراقبة العلامات التالية، التي تدل على إصابة الطفل بها:

- الجلد الشاحب أو الرمادي أو المتقرح على الأصابع والأذنين والأنف وأصابع القدم.

- انخفاض حرارة الجسم، والارتعاش.

ولحماية الطفل منها، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في تصريح لـ«هُن»، أهمية ارتداء الطفل للملابس القطنية، حتى لا يتعرض لعضة البرد.

أهم النصائح لحماية طفلك من برد الشتاء

10 نصائح للسلامة في الطقس البارد لحماية الأطفال بعد بداية ظاهرة «النينو» التي تنذر بشتاء قوي في كثير من البلدان:

1- يمكن أن يسبب البرد القارس والثلج قضمة الصقيع، لذلك ألبسي طفلك عدة طبقات، وتأكدي من تغطية رأسه ورقبته ويديه.

2- ارتداء الرضع والأطفال الصغار طبقة واحدة، أكثر مما يرتديه الشخص البالغ.

3- امنعي طفلك من الخروج في أوقات الضباب أو الشبورة المائية.

4- يمكن للأوشحة وخيوط غطاء الرأس أن تخنق الأطفال الصغار، لذا استخدمي ملابس قطنية لإبقائهم دافئين.

5- قبل أن يتوجه الأطفال إلى الخارج، اطلبي منهم الدخول إذا شعروا بالبرد، وأعطيهم المشروبات الدافئة.

6- استخدمي لهم واقي الشمس في الأيام المشمسة، حتى لا يتعرض الأطفال والبالغون لحروق الشمس في الشتاء.

7- توخي الحذر حول الحرائق، إذ تعتبر مواقد الحطب والمدافئ مهمة، لكن بالنسبة للطفل الصغير لا يعرف خطورتها، وتعرضه لها يمكن أن يشكل خطرًا عليه.

8- إذا فقدت الطاقة أو الحرارة وكنت تستخدم طرق التدفئة البديلة مثل الكيروسين أو السخانات الكهربائية، فتأكد من عمل أجهزة كشف الدخان وأجهزة كشف أول أكسيد الكربون.

9- لتجنب الإصابات، علّم الأطفال كيفية القيام بالنشاط بأمان.

10- إذا كان طفلك يعاني من نزيف بسيط في الأنف في فصل الشتاء، استخدم جهاز ترطيب الهواء البارد في غرفته، يمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة على الحفاظ على رطوبة الأنف.