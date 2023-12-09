الألم في 3 أماكن بالجسم علامة على الإصابة بـ سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البروستاتا من أنواع السرطانات التي تصيب كثير من الرجال، والبروستاتا هي غدة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة مباشرة وأمام المستقيم.

يمكن أن تظهر علامات تحذيرية لهذا المرض عند الذهاب إلى المرحاض، بما في ذلك التبول المستمر، أو العثور على دم في البول.

وحذر طبيب الأورام البريطاني جيري كوبيس، من تجاهل الألم المستمر في 3 مناطق من الجسم، لأنه بمثابة "جرس إنذار" للإصابة بهذا النوع من السرطان.

قال جيري: "يمكن علاج سرطان البروستاتا بفعالية، إذا تم اكتشافه في وقت مبكر".

وتابع: "على الرغم من أنه يمكن أن يصيب الذكور فب أي عمر، إلا أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، معرضون للخطر بشكل خاص ويجب أن يكونوا على دراية بالعلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها".

وحث الرجال على إجراء فحص إذا شعروا بألم شديد في الفخذ، والحوض، أو أسفل الظهر، قائلا: "الألم في هذه المناطق علامة تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان البروستاتا".

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن هناك عدة أعراض أخرى مرتبطة بالمرحاض، وتشمل:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أثناء الليل.

صعوبة تدفق البول.

الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل كامل.

دم في البول أو دم في السائل المنوي.

وإذا انتشر السرطان في الجسم، فإنه يسبب آلام في العظام والظهر، وفقدان الشهية، وألم في الخصيتين، وفقدان الوزن غير المبرر.

لذا، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا، إذا لاحظت أيا من هذه العلامات.

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