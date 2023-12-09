تناول كوب من الحلبة على الريق وشاهد ما سيحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحلبة معروفة بفوائدها الصحية العديدة، حيث أنها تعد مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين والحديد، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

ويُعتقد أن تناول الحلبة على الريق يعزز من فوائدها الصحية، حيث إن المعدة تكون فارغة في الصباح، ما يسمح للحلبة بامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد تناول كوب من الحلبة على الريق، وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".

تعزيز المناعة:

يساهم تناول كوب من الحلبة على الريق في تقوية المناعة ومن ثم الوقاية من البرد والسعال والإنفلونزا وإعطاء حيوية للجسم.

للأمهات المرضعات:

الحلبة مشروب ممتاز للأمهات المرضعات، لأنه يساعد على إنتاج الحليب.

تنظيم نسبة السكر في الدم:

الحلبة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها تساعد على معالجة مقاومة ، ما يجعلها أكثر استجابة وحساسية.

فقدان الوزن:

استهلاك الحلبة أول شيء في الصباح ممتاز لتعزيز التمثيل الغذائي، كما أنها تولد الحرارة في الجسم ومن ثم فقدان الوزن.

فوائد الجهاز الهضمي:

الحلبة تساعد على التخلص من الحموضة وتقوية الجهاز الهضمي وعلاج التهاب المعدة والانتفاخ.

فوائد أخرى:

نظرا لأنها مصدر غني بالمغنيسيوم، فقد يساعد الاستهلاك المنتظم جسمك على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخ واحتباس الماء.

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