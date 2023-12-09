كيف يؤثر عليك الانقطاع عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة 30 يوماً.. لن تتخيل ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تبتعد بعض النساء عن ممارسة العلاقة الحميمة بسبب كثرة مهامهم اليومية، ويمكن أن يصل الأمر إلى مدة زمنية تصل إلى 30 يوم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير الانقطاع عن ممارسة الجماع لمدة شهر على صحة النساء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"، "WebMD".

ضيق المهبل

عدم ممارسة العلاقة الحميمة يزيد من مستويات التوتر والقلق التي تؤدي إلى ضيق المهبل، ويمكن لذلك يمكن أن يقلل من مستويات الإثارة والشعور بنفور من ممارسة الجماع.

صعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية

التوقف عن الجماع لفترات زمنية طويلة، يمكن لجزء من الدماغ " القشرة الجبهية الحجاجية الجانبية" عند النساء تقلل من الوصول إلى النشوة الجنسية وبالتالي تقلل من الشعور بالمتعة عند الجماع.

التوتر والقلق

غالبًا ما تعاني النساء من توقف المخ على إنتاج الهرمونات التي تحسن من الحالة المزاجية وتقلل من الشعور بالقلق والتوتر وتزيد من مشاعر السعادة، عند تجنب العلاقة الحميمة لفترات زمنية طويلة.

زيادة الشعور بالألم

تساعد الهزة التي تحدث خلال العلاقة الحميمة على تحفيز المخ على إنتاج وإفراز هرمونات تعمل بمثابة المسكنات، لذا التوقف عن ممارسة الجماع يزيد من الشعور بآلام في الظهر والرقبة والرأس.

جفاف المهبل

ثبت أن النساء الاتي لا يمارسن العلاقة الحميمة بشكل منتظم أكثر عرضة للإصابة بجفاف المهبل، مقارنة بالسيدات المعتدات على الجماع.

لأن الجماع يحفز المهبل على إنتاج الإفرازات التي تحافظ على ترطيبة بصورة طبيعية.

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