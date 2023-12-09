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تميمة حظ الزمالك.. من هي «وش السعد» على أحمد سيد زيزو؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحمد سيد زيزو وزوجته

«هدف ماركة مسجلة» هكذا ينقذ اللاعب أحمد سيد زيزو، نادي الزمالك، سواء في بتصدر المشهد في أهم المباريات بأهدافه الصاروخية، أو يلعب دور الجندي المجهول بأن يصنع الأهداف، ليقلب النتائج، ويخطف الفوز في كثير من لقاءات الفارس الأبيض المحلية والقارية.

أحمد سيد زيزو، الذي دومًا ما يهدي إنجازاته لزوجته «وش السعد» مثلما يصفها، وتميمة حظه، نجح اليوم في تسجيل هدفا صاروخيا في مرمى ساجرادا الأنجولي، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط، متصدرًا مجموعته في المسابقة.

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من هي النصف الحلو بحياة أحمد سيد زيزو؟

يحرص دومًا على تواجدها معه، يصفها بـ«وش السعد» ويهديها كل فوز وبطولة، «هدى» زوجة لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، ووالدة ابنته، وتميمة حظه، يرصد «هُن»، معلومات عنها وفقًا لحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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معلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

تُدعى هدى بهاء ولقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«هدى زيزو».

تدون عبر التعريف الخاص بها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، «زوجة زيزو» بسبب انتشار عديد من الحسابات المزيفة باسمها. 

كان «زيزو» احتفل بزواجه منها في أغسطس 2019، تحديدًا عقب انتقاله إلى نادي الزمالك بـ7 أشهر فقط، في حفل عائلي أقيم بمحافظة المنيا.

تكلل زواج الثنائي بمولودتهما الوحيدة «إيلا».

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على الرغم من حديثه عنها في بعض اللقاءات، يحرص «زيزو» على إبعادها من وسائل الإعلام قدر الإمكان.

يتابعها الآلاف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». 

ظهرت مع زوجها لاعب الزمالك، خلال الاحتفال بالبطولات الرسمية، كظهورها خلال الاحتفال بدرع الدوري، وكأس مصر سابقا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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