الامارات | متحف اللوفر: رفع أسعار التذاكر من 17 إلى 22 يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29%، ما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها زوار العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان أمس، إن رسوم الدخول ستزيد في يناير من 17 يورو إلى 22 يورو (23.70 دولاراً)، وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.

وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة، مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمعلمين والصحافيين.

ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد، ومع ذلك من المنتظر أن تتزامن زيادة رسوم دخول متحف اللوفر مع زيادات أخرى في التكاليف في باريس مع استعداد المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.