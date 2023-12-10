الامارات | خيارات غير جراحية لتجميل الوجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مجال التجميل تطوراً لافتاً يوماً تلو الآخر، ويسجل إقبالاً واسعاً على خدماته وحلوله العلاجية، لاسيما بين السيدات الراغبات في الظهور بإطلالة مشرقة. ولا يخفى على أحد وجود العديد من السيدات اللاتي يفكرن في الخضوع لإجراءات تجميل الوجه، إلا أنهن يترددن في الخضوع للعمليات الجراحية، ويخشين على وجوههن من «سكاكين الأطباء»، ويدفعهن خوفهن هذا إلى العزوف عن الفكرة تماماً.

إلا أن تطور مجال التجميل وفّر خيارات علاجية بديلة بأدنى حدود التدخل الجراحي، لإضفاء رونق جديد على مظهر السيدات، ومنحهن الإطلالة التي يحلمن بها، دون ضرورة الخضوع للعمليات الجراحية. وحول أحدث حلول تجميل الوجه غير الجراحية، يرى الدكتور ماهر الأحدب، استشاري جراحة التجميل، أن هناك العديد من الخيارات لتجميل الوجه بأدنى حدود التدخل الجراحي.

ويوضح الدكتور الأحدب أن «حقن الفيلر والبوتوكس تعتبر من أكثر حلول التجميل غير الجراحية شيوعاً، التي تصادف أنها من بين أفضل الطرق لرفع الوجه والرقبة وتعزيز ثباتهما وتحديد محيطهما بأسلوب غير جراحي، سواءً كانت السيدة تتطلع للتخلص من العلامات المرئية للتقدم في السن، مثل فقدان الحجم والخطوط الدقيقة أو إخفاء التجاعيد والترهل، أو تتطلع ببساطة لإبراز ملامح الوجه بشكل أكبر، وإضفاء رونق جديد على إطلالتها». ويضيف «نؤكد لجميع السيدات توافر مجموعة واسعة من الإجراءات التجميلية غير الجراحية التي تلبي تطلعاتهن».

حقن وبوتوكس

يعتبر حقن الفيلر الجلدي خياراً متميزاً في عالم التجميل، إذ يقوم بنحت الوجه بدقة عالية، عبر حقن مواد طبيعية لملءِ الفراغات تحت الجلد، وإخفاء التجاعيد وخطوط الوجه، ليمنح البشرة تحسناً ملحوظاً يلبي تطلعات السيدات، ويضفي على بشرتهن مظهراً ممتلئاً ومفعماً بالحيوية والشباب.

وفضلاً عن ذلك، يلفت الدكتور الأحدب لوجود خيار آخر وهو حقن البوتوكس من النوع (أ)، الذي يعمل عن طريق إضعاف وتقليل انقباض العضلات، بحيث يثبط ويمنع استجابة الأعصاب لمادة الأسيتيل كولين التي توجه العضلات للانقباض. وبالتالي تقلل هذه الحقن من التجاعيد، وتمكن السيدة من استعادة إطلالتها الساحرة، دون أي تدخل جراحي، وبشكل آمن.

حمض الديوكسيكوليك

تعدّ حقن حمض الديوكسيكوليك تقنية غير جراحية لإذابة دهون الوجه والرقبة، إذ إن تراكم الدهون في الوجه يمنح مظهراً أكبر في السن، لذلك تعمل هذه الحقنة على تخفيف دهون الوجه، لتستعيد السيدة بروز عظمتي الوجنتين والفك السفلي، التي تعتبر من أبرز علامات الجمال والشباب. ويعتبر هذا الخيار أقل خطورة بشكل كبير من عمليات التجميل الجراحية، وأحد أفضل طرق تحسين شكل الوجه في طب التجميل.

الشد بالموجات الصوتية

للسيدات اللواتي يبحثن عن شد الوجه وإرجاع شباب الجلد، بعيداً عن الخيارات الجراحية،ا تتوفر أجهزة عدة، مثل الثيرماج والهايفو والأثيرا التي تعتمد على الشد الحراري باستخدام ترددات الموجات الصوتية التي تقوم بدورها بشد طبقة الأدمة العميقة وتستخدم هذه الأجهزة على الوجه والرقبة من خلال جلسة علاجية في العيادة لنتائج ناجعة تستمر لسنوات.

• تطور مجال التجميل وفّر خيارات علاجية بديلة بأدنى حدود التدخل الجراحي.

• حقن الفيلر الجلدي يقوم بنحت الوجه بدقة عالية، عبر مواد طبيعية لملءِ الفراغات تحت الجلد، وإخفاء التجاعيد وخطوط الوجه.