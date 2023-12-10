الامارات | عرض عالمي يحوّل «السيف» إلى لوحة مضيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزور فرقة «Anooki» دبي للمرة الأولى، ضمن فعاليات «أضواء دبي»، حيث اتخذت من منطقة السيف مقراً مؤقتاً لها لتقدم عروضاً فنية مبهرة وأضواء مذهلة تنبض بالحياة، مستمدة إلهامها من الأماكن التي تتواجد فيها بما في ذلك الهندسة المعمارية والتاريخ العريق في منطقة السيف.

وفي منطقة السيف، الوجهة المائية الشهيرة التي تجمع بين ماضي وحاضر دبي، وضمن فعالياتها التي بدأت الجمعة وتستمر حتى 14 يناير المقبل، تقوم هذه الشخصيات الضخمة والمميزة على تحويل السيف إلى لوحة ضوئية تفاعلية، لتأسر الزوار بعرضها الصوتي والضوئي المتجول حول العالم.

وابتكر هذه الشخصيات المصممان الفرنسيان موتيو باتل ودافيد باسيغاد.

وضمن فعاليات موسم الشتاء في السيف، ستنضم شخصيات «Anooki» إلى برنامج حافل ضمن مهرجان السيف في خور دبي، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية.

و«السيف» واجهة مائية بطول 1.8 كيلومتر، تقع بالقرب من حي الفهيدي التاريخي، تم تصميمها لتعكس ثقافة المدينة وتراثها ومكانتها كمدينة عالمية حديثة، فهي موطن لمنطقتين تراثيتين مميزتين متصلتين ببعضهما بعضاً من خلال السكك الحيوية والأزقة المليئة بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والفنادق؛ حيث تقدم جميعها مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية. وتضم وجهة السيف أيضاً مرسى كبيراً به 56 مرسى لليخوت الخاصة، وسوقاً تقليدية، وأسواقاً عائمة، ومجموعة من المتاحف التي تحتفل بالماضي والحاضر.