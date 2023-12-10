الامارات | «الظفرة للكتاب»: جداريات فنية ولوحات أرضية ثلاثية الأبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مهرجان الظفرة للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، مجموعة من البرامج والأعمال الفنية التي تعرض فيها مواهب وإبداعات شابة تسهم في إثراء الحركة الفنية في الإمارات، حيث تشهد ساحة الحديقة العامة في مدينة زايد، إنجاز جداريات وأرضيات فنية تحمل في تفاصيلها رسائل مهمة، حول الهوية الوطنية والتراث والاستدامة.

وتشارك في المهرجان، الفنانة الإماراتية، إبداع الحمادي، وهي رسامة بورتريه وجداريات، وصاحبة أول جدارية تنفّذ في الظفرة، وهي جدارية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعبر من خلالها عن حبها للوطن وامتنانها لسموه، وما يبذله من جهود في الاهتمام بالظفرة وتطويرها، وقامت بتلوينها باستخدام الألوان الزيتية والأكريليك.

كما قدّم الفنان، قيس الشاعر، جداريته التي جسدت رسماً لكرة قدم تختلط ألوانها مع لون العشب الأخضر، ملوّنة باستخدام الأكريليك والأصباغ، في دعوة تروّج لفكرة التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.

وتشارك الفنانة، ملاك محمد، في رسم جدارية تعكس جمالية البيئة في الظفرة، عبر قافلة جمال تسير في الصحراء بين الكثبان الرملية، ولوّنتها باستخدام الأكريليك والأصباغ، وتقول إن هذه الجداريات إسهام من الفنانين في نقل صورة المجتمع كما يرونها.