تغنيك عن المسكنات وتحميك من خطورتها.. وصفة طبيعية لعلاج البرد في بيتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

المسكنات من الأدوية الشهيرة التي يلجأ لها كثيرون لعلاج أعراض نزلة البرد، مثل الاحتقان والسعال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، ويستخدمها البعض أحيانًا بدون استشارة طبيب، ما يعرضهم للخطر، غير أن بعض المسكنات حذرت منها منظمة الصحة العالمية وأطباء الحساسية والمناعة، ولتجنب كل هذا هناك بعض الوصفات الطبيعية التي لا تستغرق الوقت أو المال، يمكن تحضيرها بسهولة والتعافي عليها إذا كانت الأعراض بسيطة لا تستدعي زيارة الطبيب، مع وجوب الاستشارة الطبية، إذا ساءت الحالة الصحية.

وصفة العسل لمكافحة السعال والالتهابات

العسل من العلاجات الطبيعية للسعال المصاحب لنزلة البرد وعديد من الأعراض، بحسب تصريح الدكتورة مروة شعير، أخصائي التغدية العلاجية لـ«هن»، مؤكدة دور العسل الفعال في تهدئة السعال، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها مكافحة الالتهابات وغني بالعناصر الطبيعية ويقوي المناعة لمحاربة الفيروسا، ويمكنك تحضير الشاي بالعسل، أو تناول الماء الدافئ بالعسل فقط، للتغلب على تلك الأعراص.

وصفات طبيعية لنزلة البرد

البداية من الشاي الساخن لتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان، إذ تساعد السوائل الساخنة على تخفيف الاحتقان، وتهدئة أغشية الحلق والأنف، والحفاظ على رطوبة الجسم، وهو أمر ضروري لمحاربة الالتهابات الفيروسية.

وتختلف وصفات الشاي بالعسل، المهدئ لمحاربة نزلات البرد والسعال، كالتالي:

- شاي الثوم، تقوم العائلات بإعداد مشروب ساخن، مثل شاي الليمون، وإضافة الكثير من البصل أو الثوم، طعمه ليس الأفضل، لكنه يحارب الالتهابات.

- مشروب الماء الساخن الممزوج بالقرفة والعسل.

- الحليب الذهبي، قم بغلي كوب من الحليب على نار هادئة، ثم أضف ملعقة صغيرة من الكركم.

- شاي أوراق الليمون، اغلي أوراق الليمون ويخلط السائل الساخن مع قليل من السكر.

- مشروب الزنجبيل المطحون والفلفل الأسود على ملعقة من العسل، بحسب موقع «هيلث لاين»

خطورة تناول المسكنات بدون استشارة طبية

خلال تصريح لـ«هن»، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن إساءة استخدام الأدوية تؤدي إلى تدهور الصحة، وهناك أنواعا من المسكنات ممنوعة نهائيًا خلال فترة البرد، وهي التي تحتوي مادتي ديكلوفين، إيبوبروفين، ويمتد ضرر المسكنات العشوائية إلى جميع أعضاء الجسم، فهي تودي إلى تلف الدماغ والكبد بشكل مفاجئ، والمادة التي تحتوي عليها هذه المسكنات، قد يتعارض تناولها دون وصفة طبيب، مع الصحة، وقد تنمو البكتيريا والميكروبات بصورة أكبر، وقد تسبب الوفاة.

وبالنسبة للمسكنات التي تساعد على علاج الحلق عند الإصابة بنزلة البرد، فقد حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تناول المسكنات التي تحتوي على مادة السودوايفيدرين، بسبب التالي:

- تزيد مادة السودوايفيدرين من خطر متلازمة اعتلال الدماغ الخلفي، ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية، وهي الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ.

- الإصابة بالسكتة الدماغية.

- النوبات القلبية.