احذر المخبوزات في وجبة الإفطار.. أطعمة لا تبدأ بها يومك - كارثة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم لصحة الإنسان ونظامه الغذائي، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها على الإفطار، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية.

ونستعرض لكم مجموعة أطعمة يفضل عدم تناولها في وجبة الإفطار، وفقا لموقع "healthsite".

الحبوب السكرية

تحتوي الحبوب السكرية، مثل رقائق الفطور والفطائر، على نسبة عالية من السكر والدهون المكررة. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر في الصباح إلى الشعور بالتعب والتعب، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

المعجنات

تحتوي المعجنات، مثل الكعك والمعجنات، على نسبة عالية من السكر والدهون المكررة والدقيق المكرر والنكهات الصناعية. على الرغم من أنها لذيذة، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد مغذية وهي آخر شيء يجب أن تأكله في الصباح.

البان كيك والفطائر

تصنع الفطائر وأنواع البان كيك من الدقيق المكرر والسكر والشراب. هذه المكونات الثلاثة ليست مناسبة لتناول الإفطار، فهي في الأساس مجرد الكربوهيدرات والسكر. إذا لم يكن لديك خيارات أخرى، حاول أن تجعلها أكثر صحة عن طريق إضافة الفواكه والمكسرات والسلطة معها.

ألواح البروتين

قد تكون ألواح البروتين المعبأة صحية وتعتبر وجبة خفيفة جيدة لتناولها بين الوجبات، ولكنها ليست طعام الإفطار المثالي. أولاً، قد تكون معالجة وقد تحتوي على سكر صناعي ولا يمكن دائمًا التأكد من مكوناتها الصحية.

السندويشات المليئة بالزبدة والمايونيز

السندويشات المدهونة بالكثير من الزبدة والجبن والمايونيز ليست جيدة لتناول الإفطار، حيث تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والزيوت الدهنية والدقيق المكرر. ومن الأفضل أن تستخدم بديلًا لها من الحبوب الكاملة والخضروات.

من المهم اختيار أطعمة صحية للإفطار، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بشكل صحيح.

اقرأ أيضا:

7 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها

"تظهر قبل سنوات".. علامة تحذيرية لمرض مناعي خطير

موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

بحيلة غريبة.. أطباء يستخرجون إبرة عالقة داخل رئتي طفل

"طاقة سلبية تلاحقهم" .. 3 أبراج يواجهون تعثرات مفاجئة في بداية 2024