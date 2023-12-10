مشروب ساخن شهير يقلل من خطرالتدهور المعرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام أن الكاكاو له تأثيراً وقائياً محتملاً على الإدراك، ويمنع التدهور المعرفي.

وأوضحت الدراسة أن تناول مكملات مستخلص الكاكاو التي تحتوي على 500 ملليجرام يومياً من فلافانول الكاكاو لها فوائد معرفية لكبار السن الذين لديهم نظام غذائي أقل جودة، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وشملت الدراسة 573 مسناً خضعوا لاختبارات معرفية شخصية ومفصلة على مدى عامين.

وكشفت نتائج التقييمات النفسية العصبية المفصلة على مدى عامين أن مكملات مستخلص الكاكاو اليومية، مقارنة مع العلاج الوهمي، لم تكن مفيدة للوظيفة الإدراكية العامة أو الخاصة بمجال معين.

ومع ذلك، أظهرت التحليلات الثانوية أن المشاركين الذين يعانون من سوء نوعية النظام الغذائي لديهم فوائد معرفية من تناول مكملات مستخلص الكاكاو.

ومستخلص الكاكاو خليط مر بطعم الشوكولاتة، يتكون من جزيئات الزانثين الثيوبرومين، والكافيين والبروسيانيدينات.

وتوجد شواهد علمية على أن مكملات مستخلص الكاكاو توفر فوائد للقلب والشرايين، بتحسين تدفق الدم وتأثيرات مضادات الأكسدة.

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