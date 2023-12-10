عادات خاطئة أثناء النوم.. تعرضك لضيق التنفس وبعض الفطريات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرتكب البعض عادات خاطئة عند النوم، فكثيرات ينمن دون غسل المكياج، والبعض ينمن بملابس ضيقة، وهي من الأمور الخاطئة تمامًا، وتعرض أصحابها للمشاكل الصحية التي تصل لمهاجمة البكتريا والفطريات أحيانًا، ولهذا السبب قدم موقع «هيلث لاين» الطبي تفاصيل الملابس، والأشياء التي لا يجب ارتداؤها، والعادات الخاطئة لبعض الناس عند النوم.

احذر النوم بالمجوهرات

بعض النساء يرتدين المجوهرات بشكل مستمر حتى أنهن لا يتخلين عنها عند النوم، وهي من العادات الخاطئة تمامًا، وذلك لأن ارتداء المجوهرات مثل الخواتم، والأقراط، والقلادات تعرض أصحابهن للإصابة بالتهابات جلدية، وتضغط على مراكز النبض بالرقبة، ما يؤدي إلى الشعور بالاختناق.

- حمالة الصدر

تعتبر حمالة الصدر من القطع الأساسية لدى الكثيرات اللواتي ينسين أحيانًا التخلي عن ارتدائها قبل النوم، لكنها عادة خاطئة تعرضهن لحدوث خلل في الدورة الدموية، وضيق التنفس، وإصابة جلد الثدي بالعدوى الفطرية.

- الملابس الضيقة

تجنب ارتداء الملابس الضيقة أثناء النوم، للوقاية من حدوث خلل بالدورة الدموية، وحتى لا تتعرض لضيق في التنفس.

- النوم بنفس الملابس أكثر من مرة

بعض الناس ينسون من شدة التعب والإرهاق التخلي عن ملابسهم والنوم بها بعد العودة إلى المنزل، أو ارتداء نفس الملابس المنزلية عند النوم أكثر من مرة، وهي عادة خاطئة لأن تلك الملابس تتراكم عليها البكتيريا والأوساخ، ما يجعل النوم بها يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية.

- المكياج

تعشق الفتيات وضع المكياج سواء للخروج في حفلة أو العمل، والبعض منهن لا يتخلصن من المكياج قبل النوم، ومنهن من تقوم بوضع المكياج قبل النوم خوفًا على ضياع وقتها صباحًا، لكن من الضروري التخلص من المكياج قبل الخلود إلى النوم، حتى لا يتسبب في غلق المسام وتراكم الأوساخ، ما يزيد من فرص الإصابة بالطفح الجلدي.

وخلال تصريح لـ«هُن» أكدت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية، على أهمية التخلي عن العادات السابقة من النوم بنفس الملابس أكتر من مرة وعدم غسل المكياج لإنها تعرض البشرة والجلد لمشاكل خطيرة ومهاجمة البكتريا.