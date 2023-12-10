في الشتاء.. نصائح لتدفئة الطفل خارج المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

في فصل الشتاء يتعرض الأطفال لانخفاض درجة حرارة الجسم، وذلك لأن جلودهم نحيفة للغاية، ونسبة حجم الجسم إلى طول القامة تسبب فقداناً أكبر للحرارة.

ويمكن للوالدين تدفئة طفلهم خارج المنزل خلال فصل الشتاء بإطلالة "البصلة"، التي تعتمد على الطبقات الرقيقة المتعددة والتي لا تلتصق بالجسم تماماً.

ومن المهم أيضاً أن شرب السوائل على نحو كاف قبل الخروج، نظراً لأن في جسمه مخزون قليل من الماء.

وعندما يفقد الجسم الماء بشدة، يمكن أن يصير قوام الدم غليظاً، ومن ثم لا يمد الأنف، والأذن، وأصابع اليدين، والقدمين بالدم بشكل جيد، وتلحق بها أضرار بفعل البرودة.

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