بذور نباتية تحمي الجسم من الإصابة بسرطان الثدي.. حافظي على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد عديدة تحتوي عليها بذور الكتان، فهي غنية بالفيتامينات التي تقي من الأمراض المزمنة، خاصة أمراض الجهازين التنفسي والهضمي والوقاية من مرض السرطان، كما أنها تُعد من الأعشاب وبذور النباتات التي تحافظ على صحة الجسد، لذلك يجب الحرص عليها على تناولها باستمرار.

فوائد بذور الكتان

من أبرز فوائد بذور الكتان، أنها تُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، نتيجة تفاعلها داخل ميكروبيوم الأمعاء، وفق ما أوضحته دراسة علمية حديثه، نشرتها مجلة «Microbiology Spectrum»، ونقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وأوضح الباحثون خلالها في نبراسكا بالولايات المتحدة وجامعة تورنتو بكندا، أنهم أعطوا إناث الفئران محلولًا من زيت بذور الكتان، الذي يحتوي على القشور.

«الليجنان» هو المحلول التي تحتوي عليه بذور الكتان، إذ وجد الباحثون في الدراسة أنه توجد علاقة بين تفاعله داخل ميكروبيوم الأمعاء والأحماض الريبوزية النووية الميكروبية في الغدة الثديية (miRNA)، والتي ترتبط بنمو خلايا سرطان الثدي.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السرطان

وحسب نتائج الدراسة، تصبح الكائنات الحية الدقيقة هدفًا للوقاية من سرطان الثدي من خلال التدخل الغذائي، بحسب ما أوضحت الدكتورة إيلينا إم كوميلي، عضوة في الفريق البحثي للدراسة، والأستاذ المساعد في قسم علوم التغذية بجامعة تورنتو.

وأشارت «إيلينا»، إلى أن خصائص «الليجنان»، مضادة للالتهابات، مما تتسبب في إنتاج الجسم لكمية أقل من هرمون «الإستروجين»، وهو ما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت «إم كوميلي» أن الدراسة الجديدة التي أجراها الفريق البحثي، أكدت النتائج التي أشارت إلى أن استخدام بذور الكتان، يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أنها تعمل على تقليل معدل نمو خلايا سرطان البروستات.