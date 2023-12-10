حلو وحادق.. طريقة عمل الأرز في المنزل بوصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الأرز واحدة من الوصفات التي لا غنى عنها داخل أي مطبخ، لكون الأرز من السلع الأساسية على المائدة المصرية، فهناك الكثيرين من يحبون تناوله بمختلف الطرق والوصفات خاصة عند الحصول على الوجبات اليومية بما في ذلك فترة الغداء، كونها تشكل الوجبة الأهم خلال اليوم لكافة الفئات العمرية.

طريقة عمل الأرز

تتعدد وصفات تحضير الأرز داخل المنزل، لذا نبدأها بـ طريقة عمل الأرز الأبيض الشائع حسب وصفة الشيف منال العالم، إذ يمكن تناوله إلى جانب العديد من الأطباق المختلفة على وجبة الغداء، كالخضروات بالصلصة أو البطاطس أو الملوخية أو المرقة وغيرهم.

• مقادير طريقة عمل الأرز الأبيض

- 3 أكواب من الأرز الأبيض، بعد غسله وتصفيته جيدًا.

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

- 3 أكواب من الماء.

- ملعقة ونصف ملح.

- ملعقة فلفل أسود.

• خطوات تحضير الأرز الأبيض

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الأرز الأبيض بوضع الزيت مع الملح والماء على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي.

- فيما بعد ضيفي الأرز وقلبي جيدًا.

- اتركي الأرز الأبيض على الناء حتى يغلي ويتشرب الماء.

- بعد بدأ الأرز في تشرب الماء، اتركيه على نار هادئة للغاية لمدة 40 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

- في منتصف المدة قلبي الأرز من حين لآخر حتى لا يلتصق في الوعاء.

- ضعي الأرز في أطباق وقدميه.

طريقة عمل الأرز بشعرية

نقدم أيضًا طريقة عمل الأرز بالشعرية حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير عمل الأرز بشعرية

- 3 أكواب من الأرز الأبيض المغسول ومصفى جيدًا.

- زيت.

- زبدة.

- 1 كوب من الشعرية.

- ذرة.

- فص مستكة.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- حبهان.

- 2 كوب ماء مغلي.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة من السكر.

• خطوات تحضير الأرز بشعرية

- احضري وعاء وضعيه على نار هادئة وضعي به الزيت والزبدة معًا.

- ضعي الشعرية وابدأي في تقليبها حتى تتحمر جيدًا ويتحول لونها للذهبي.

- فيما بعد ضعي عليها الحبهان والملج والمستكة والفلفل الأسود.

- ضيفي الأرز وشوحيه مع الشعرية.

- بعد ذلك ضيفي عصير الليمون مع السكر والماء المغلي.

- اتركي الأرز يغلي مع الشعرية على نار قوية.

- بعد الغليان أخفضي النار وغطي الأرز واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تمام التسوية.

- قدميه ساخنًا بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه في الفرن

وبخلاف تحضير أطباق الأرز الحادق فإنه يمكن تحضير الأرز الحلو أيضًا بالكريم شانتيه، حسب طريقة الشيف منال العالم.

• مقادير عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه في الفرن

- كوب أرز أبيض غير مغسول.

- 6 أكواب من الحليب البقري الطازج.

- عبوة كريم شانتيه.

- كوب من السكر.

- ملعقة صغيرة من فانيليا السائلة.

• خطوات تحضير الأرز باللبن بالكريم شانتيه في الفرن

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الأرز بالكريم شانتيه في الفرن، بتحضير الكريم شانتيه بالخطوات المدونة على العبوة ثم يوضع داخل الثلاجة.

- فيما بعد ضعي الحليب مع الأرز واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة.

- غطي الوعاء واتركيه جانبًا لمدة 4 ساعات.

- اعيدي وضع الأرز والحليب على النار مرة أخرى.

- ضيفي الفانيليا والسكر للخليط وقلبي باستمرار حتى يغلي.

- اخفضي النار قليلا وقلبي باستمرار حتى يثقل القوام بشكل ملحوظ.

- ضيفي الكريم شانتيه وقلبي مرة أخرى حتى يصل للقوام المطلوب.

- يوضع الأرز بالكريم شانتيه في أطباق التقديم، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل تقديمه.

- بعد مرور 4 ساعات يمكنك إخراجه وتقديمه وبالهناء والشفاء.