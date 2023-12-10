جريء وطبيعي.. أبرز اتجاهات مكياج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - مع قدوم عام 2024، يستعد عالم المكياج لإطلاق صيحات جديدة والتركيز على الجماليات المستقبلية والخيارات الصديقة للبيئة.

فيما يلي نرصد لكم اتجاهات المكياج في عام 2024، وفق ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس".

التكنولوجيا

في عصر تستمر فيه التكنولوجيا في التسلل إلى كل جوانب حياتنا، فليس من المستغرب أن ينال المكياج أيضاً حصته من هذه التكنولوجيا المستقبلية. وقد تم استخدام منتجات الماكياج الذكية، المعتمدة على التكنولوجيا كأجهزة الاستشعار ومصابيح ليد، لإحداث ثورة في صناعة التجميل.

وتهدف منتجات التجميل المعززة بالتكنولوجيا من أحمر الشفاه المتغير اللون إلى العناية الشخصية بالبشرة بناء على البيانات في الوقت الفعلي، إلى تلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية.

جمال دائم وشامل

تقول فنانة المكياج شينا جارج، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة في الطلب على منتجات المكياج النباتية والقابلة لإعادة التدوير.

ومن المتوقع أن تركز العلامات التجارية للجمال على التغليف المستدام، والمصادر الأخلاقية للمكونات، بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الدفع نحو التنوع والشمولية في صناعة التجميل، وستستمر العلامات التجارية في احتضان نماذج متنوعة، وتعزيز تمثيل الجمال الأصيل.

ألوان جريئة وبطانات رسومية

من المتوقع أن تعود الظلال النابضة بالحياة في عام 2024. من ظلال الشفاه المذهلة إلى ظلال العيون النيون، وسيتم تشجيع الأفراد على التعبير عن أنفسهم بحرية، وسيهيمن كحل العيون الجريئة والرسومية أيضاً على مشهد المكياج.

إطلالات مكياج طبيعية

ستبقى إطلالات المكياج الطبيعية التي تركز على البشرة شائعة. وستحتل كريمات الأساس خفيفة الوزن والمسامية واللمسات النهائية الشفافة مركز الصدارة، مما يسمح للأفراد بعرض جمالهم الطبيعي مع الحفاظ على روتين خال من المتاعب.

تجارب مكياج الواقع المعزز

تستثمر ماركات التجميل المنصات الافتراضية التي تتيح للمستخدمين تجربة منتجات المكياج فعلياً، قبل الشراء، وهذا النهج المبتكر لا يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت فحسب، بل يعزز أيضاً الشمولية من خلال تلبية مجموعة متنوعة من ألوان البشرة وميزاتها.

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