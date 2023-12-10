لهذا السبب.. احذر ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذر الدكتور الألماني إيفو غريبه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة البرد، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يهدد الحياة.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب في خفقان القلب وعدم انتظام ضرباته، وألم الصدر واحتباس الماء في الساقين.

كما أن الإصابة بنزلة البرد يستلزم الراحة والتوقف عن الرياضة بنحو 10 أيام.

وينطبق على العدوى الفيروسية مثل نزلة البرد، والأنفلونزا، والهربس، والحصبة، والعدوى البكتيرية مثل التهاب اللوزتين، والحمى القرمزية، والدفتريا، وتسمم الدم على حد سواء.

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