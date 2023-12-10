العلاج بالضوء: هل يخفض أعراض ألزهايمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف فريق بحث من جامعة ويفانغ الصينية، أن العلاج بالضوء قد يساعد في تحسين النوم، وتقليل الأعراض السلوكية النفسية لدى المصابين بمرض ألزهايمر والخرف.

وللوصول إلى هذه النتيجة، حلل الباحثون 15 دراسة أجريت في 7 دول، ونُشرت بين 2005 و2022، وفقا لموقع "بلوس وان".

وكشف التحليل أن علاج مريض ألزهايمر والخرف بالضوء يساعد على تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات المزاجية.

وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.

أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.

ويقاس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.

وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي لألزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.

اقرأ أيضا:

7 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها

"تظهر قبل سنوات".. علامة تحذيرية لمرض مناعي خطير

موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض الكوليسترول وينقص الوزن

بحيلة غريبة.. أطباء يستخرجون إبرة عالقة داخل رئتي طفل

"طاقة سلبية تلاحقهم" .. 3 أبراج يواجهون تعثرات مفاجئة في بداية 2024