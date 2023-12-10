علامة خفية على الكتف تكشف إصابتك بـ مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج أو استخدام الأنسولين بشكل صحيح، وهو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم.

ويؤدي ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، بما في ذلك تلف الأعصاب، وأمراض القلب، وأمراض الكلى.

ويسمى مرض السكري بـ "القاتل الصامت"، لأنه غالبًا ما لا تظهر على المرضى أعراض في البداية، حتى تبدأ المضاعفات الصحية بالظهور.

وهناك علامة تظهر في الكتف تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهي "الكتف المتجمد".

يقول الدكتور البريطاني ريتشارد بيرنشتاين، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أحد الباحثين في مجال مرض السكري: "يحدث الكتف المتجمد، عندما تصبح الأربطة والأنسجة حول مفصل الكتف ملتهبة، ما يسبب ألم شديد وتيبس في الكتف، ما يجعل الأنشطة اليومية البسيطة، مثل ارتداء الملابس أو غسل الشعر، صعبة أو مستحيلة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "الأشخاص المصابون بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بالكتف المتجمد".

وأضاف: "ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الكولاجين، وهو بروتين يدعم الأنسجة الضامة في الجسم، عندما يتلف الكولاجين، فإنه يصبح لزجًا، مما يقيد الحركة ويؤدي إلى تصلب الكتف".

وأوضح: "أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤثر أيضًا على الأوعية الدموية في الكتف، ما يحد من تدفق الدم إلى المنطقة، هذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الألم والتورم".

وأضاف: "لذا، السيطرة على نسبة السكر في الدم ضرورية للوقاية من تصلب الكتف لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري".

- طرق الوقاية:

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إن تمارين الكتف والتمدد يمكن أن تساعد على الحفاظ على الكتف من المزيد من التصلب، وقد يصف الأطباء أيضًا مسكنات الألم المضادة للالتهابات أو المسكنات العادية مثل الكودايين.

وأضافت الهيئة أن حقن الستيرويد لتقليل الالتهاب يمكن أن توفر الراحة من الأعراض، بينما يمكن التفكير في الجراحة عندما لا تساعد العلاجات الأخرى.

وأكدت أن العلاج طويل الأمد لعلامة الكتف السكري يتضمن تغييرًا شاملاً لنمط الحياة ،للسيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم، وتشمل:

اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

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