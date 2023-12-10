حسام موافي عن وظيفة الكلى: فيها 2 مليون مصفى لطرد السموم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم التي تساعد على زيادة قوته وتعمل على طرد السموم والتخلص منها بشكل نهائي، لتحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفي السطور التالية، توضح «هُن» أهم المعلومات عن وظيفة الكلى، وكيفية وقايتها من الإصابة، وأهم المشروبات المناسبة للحفاظ عليها.

كيفية تصفية الكلية للدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، أن مختلف أعضاء الجسم تعمل من خلال السعرات الحرارية باستثناء الكلى، موضحًا أن هذا العضو يعمل بشكل مختلف عن باقي الأعضاء من أجل تصفية الدم بانتظام.

وأضاف الدكتور «موافي» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الكلية الواحدة يوجد بها أكثر من مليون مصفى، وتبدأ الكليتان في تصفية 180 لترًا من الدم بشكل يومي، عبر 2 مليون مصفى، موضحًا أن الـ180 لترًا إذا احتاجت إلى طاقة أكبر من العادي، فإنه يعتبر كارثة كبيرة على جسم الإنسان.

كيف تعمل الكلى دون طاقة؟

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، إلى أن الكلية هي الوحيدة التي تعمل دون طاقة خارجية، موضحا أن 180 لترا في الكلية الواحدة إذا كانت في حاجة إلى طعام وشراب، فإن جسم الشخص لن يتحمل تناول ما يقرب من أكثر من 20 كيلو سكر حتى يدر البول بشكل طبيعي يوميا.

مشروبات تساعد على تنظيف الكلى من السموم

لكي يحافظ الشخص على صحة الكلى، عليه أن يتبع نظاما صحيا جيدا، كما يعتبر من الضروري أن يتناول الكثير من المشروبات المدرة للبول، حتى يتخلص بسرعة من الأملاح المتراكمة فيها، وفي السطور التالية نوضح أبرزها، بحسب ما ذكرته الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، خلال حديثها لـ«هن»:

1- عصير اللتفاح:

يعد التفاح من أفضل الفواكه التي تحمي الجسم من البكتيريا وتحسن من حالة الكلى، كما أنه غني بمادة مهمة يطلق عليها «الكيرسيتين»، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الألياف المقاومة للسرطان.

2- عصير الليمون:

يساعد عصير الليمون على حماية الكلى من السموم، فهو يحتوي على مادة حمضية، وبالتالي يزيد من فرص مستويات السترات في البول، والتقليل من حصوات الكلى.

3- عصير البنجر:

يعد عصير البنجر من المشروبات التي تساهم في الوقاية من أمراض الكلى المختلفة، إذ يحتوي على مادة «البيتين» الكيميائية والنباتية، الغنية بالكثير من المواد المؤكسدة، التي تعمل على الخلص من حموضة البول.