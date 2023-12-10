«لو فرحك قرب».. 4 أفكار لفساتين زفاف مناسبة للمحجبات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشعر الكثير من الفتيات بالحيرة كلما اقترب موعد حفل الزفاف، خاصة إذا كانت محجبة وتبحث عن شيئ يناسبها ويكون محتشما، لذا اهتمت مؤخرا دور الأزياء العالمية بتصميم تشكيلة متنوعة من فساتين الزفاف الممناسبة للعرائس المحجبات ضمن مجموعات الأعراس لصيف 2023، وخلال التقرير التالي يقدم «هُن» استيلات مميزة لفستاتين فرح محجبات، والعديد من الإطلالات الخاصة بحفلات الزفاف التي تناسب العروس بالحجاب، وهو ما ظهر في فساتين زفاف أسبوع الموضة الراقية في باريس.

فستان فرح محجبات

1- فستان زفاف بياقة عالية

انتشر هذا العام موضة جديدة لفستان حفل الزفاف مضاف إليه ياقة عالية، ويعتبر من الفساتين المناسبة للعروس المحجبة التي ترغب في استايل محتشم، فضلا عن أنه بالإمكان ارتداء «التوربان» كبديل للطرحة الطويلة التقليدية، بالإضافة إلى الفستان الطويل غير الملتصق بالجسد ومصمم بأكمام طويلة ومغطى بالكامل بطبقة تطريز مميزة من توقيع نيكولاس مونتينجرو Nicolas Montenegro، ويكون هذا النوع مناسب للعروس ذات القولم النحيف، إذ سيمنحها مظهر أكثر امتلاء عن غيره.

2- فساتين زفاف دانتيل للعروس المحجبة

احتلت الفساتين المخصصة لزفاف المحجبات مكانة كييرة في موضة عام 2023، إذ تميزت بعض التصميمات بقصات محتشمة ومناسبة للحجاب، مثل فستان بأكمام طويلة ومنتفخة عند الكتفين مع تنورة واسعة من توقيع ماركة «Poesie Sposa»، ويعد هذا الفستان مناسب للفتيات التي يكون شكل جسمها أقرب إلى الكمثري، ويتميز الفستان بوجود الأكمام المنتفخة كونها تساعد على إضفاء نوع من الفخامة على مظهر العروس، بالإضافة إلى إظهار عرض الكتفين، فضلا عن أن التنورة الواسعة ستخفي الجزء السفلي الممتلئ من جسمها.

3- فساتين زفاف بالكاب للعروس المحجبة

تعتبر فساتين الزفاف المضاف إليها كاب طويل، من أشهر التصميمات ضمن مجموعات صيف 2023، إذ يتميز الاستايل الخاص بها بقصات محتشمة ومصممة بشكل يناسب العروس المحجبة، كما أنه من الفساتين المناسبة للعروس طويلة القامة والنحيفة إلى حد ما.

4- فساتين زفاف حورية البحر

للفتيات اللاتي يفضلن اتباع الموضة، ينصح باختيار فساتين الزفاف المصممة على شكل حورية البحر Mermaid Dresses، التي تتميز بكونها مناسبة لأي شكل جسم أو طول، مع وجود أكمام طويلة، وهو يعد من الموديلات التي تجعل شكل الجسم أفضل وأكثر طولا.

إتيكيت لبس الفساتين في المناسبات

عند الذهاب لحضور حفل زفاف أو خطوبة، يعد من المهم أن تهتم السيدة أو البنت ببعض الأمور حتى تظهر بشكل أنيق ومهندم، وفي السطور التالية، تقدم «هُن» أهم قواعد الإتيكيت أثناء ارتداء الفساتين، وذلك وفقا لما ذكره الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم» للكاتبة فلورنس هارتلي، التي خصصت أعمالها في شوؤن النساء، ونبرز أهمها فيما يلي:

- العناية بالإتيكيت من الأمور المهمة للعروس، لذا يجب الاهتمام بجعل حجابك المنظم يتحدث عنكِ، وإذا كنتِ غير محجبة، اجعلي شعرك دائمًا يظهر بشكل مهندم.

- الاهتمام باختيار الملابس والحفاظ عليها بالترتيب الصحيح.

- التأكد من أن ‏الياقة أو الدانتيل الناعم نظيفة، فإذا كانت متسخة، ستفقد رونقها.

- الحذر عند وضع كل قطعة ملابس وعند خلعها، ووضعها في مكانها الصحيح.

- يعد من الضروري أن يناسب الفستان المناسبة التي تذهب إليها الفتاة، وأن يكون مناسبًا للذوق السليم واللياقة.

- من المهم أن تتجنب الفتاة أو السيدة ارتداء فستانًا في غير محله أو خارج الموسم تحت الانطباع بأنه «سيفي بالغرض لمرة واحدة»، أو «لن يلاحظه أحد».

- اهتمي بجعل المنديل والأحذية والقفازات والأحزمة دائمًا كاملة ومتناسقة.

- من المفضل أن تحرص الفتاة على أن تكون تفاصيل فستانها مكتملة تمامًا.