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كيف يبدو شكل الجنين خلال الحمل في الشهر الأول؟.. «أصغر من حبة أرز»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

الحمل في الشهر الأول

أعراض كثيرة تدل على حمل السيدات في الشهر الأول، فالأمر لا يتوقف على الغثيان أو النوم لساعات طويلة أو حتى تناول الأكلات الحادقة كما تروج الأفلام، بل إن هناك أعراضا لا بد من النظر إليها بعين الاعتبار للفحص الطبي للتأكد من وجود الحمل، بل وممارسة العناية الصحية اللازمة. 

الحمل في الشهر الأول

وتتساءل العديد من السيدات، عن أعراض الحمل في الشهر الأول، وكيف يكون شكل الجنين، وطرق العناية به، وهو ما أجابت عنه العديد من التقارير الطبية. 

العلامات والأعراض المبكرة خلال الحمل في الشهر الأول

ونستعرض في السطور التالية علامات وأعراض الحمل في الشهر الأول وهي كالتالي:

- غياب الطمث في موعده للمرأة التي لديها طمث منتظم شهريا.

- حدوث نزف ناجم عن انغراس البويضة المخصّبة بجدار الرحم، يكون شبيه جدا بطمث خفيف أو بقع دم.

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تعرف على التغيرات الجسدية خلال الحمل في الشهر الأول

وبحسب ما ذكرته التقارير العالمية، «اليونيسيف» فإن الأمر في الأسبوع الثالث من الحمل، يبدأ حين تُخصب خلية البويضة بواسطة حيوان منوي في قناة فالوب، قبل أن تنتقل خلية البويضة الملقحة عبر قناة فالوب لتغرس في الرحم، ليحدث نزيف ضئيل يسمى «نزيف الانغراس»، ويتم إطلاق هرمون يسمى عامل الحمل المبكر EPF يمنع الجسم من رفض الجنين، وابتداءً من الأسبوع الرابع تعاني السيدات من العديد من الأعراض الجسدية التي تستمر طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويتم إطلاق هرمون يسمى hCG في الجسم خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، ويرتبط هذا الهرمون بظهور عدة أعراض تشير للحمل في الشهر الأول. 

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الأعراض الشائعة خلال الحمل في الشهر الأول

وفقًا لما ذكرته اليونيسيف، فإن الجسم خلال الحمل في الشهر الأول يعرض الجسم لتغييرات في الهرمونات على الجسم، تستمر لمدة 3 أشهر، على رأسها الآتي: 

آلام في الثديين

تغيرات كبيرة في المزاج

غثيان أو قيء (غثيان الصباح)

التبوّل المتكرر

زيادة أو نقص في الوزن

إرهاق شديد

صداع

ارتداد الأحماض إلى المريء (الحموضة المعوية)

تشنجات في الساقين

آلام في أسفل الظهر والحوض

اشتهاء أغذية معينة

نفور من أغذية معينة

الإمساك

ووفقًا لليونيسيف، هناك عدة نصائح لعلاج أعراض الحمل في الشهر الأول: 

لمعالجة الغثيان أو القيء، حاولي تناول الزنجبيل، أو البابونج، أو فيتامين باء 6.

لمعالجة التشنجات في الساقين، حاولي تناول المغنيسيوم أو الكالسيوم.

تناولي أغذية تحتوي على مكملات غذائية مثل الألياف.

ممارسة التمارين بانتظام، فكلما ازدادت سهولة تكيفك مع التغييرات في جسدك.

تحقّقي من حصولك على كميات كافية من الطاقة والبروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية. 

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أكلات مفيدة خلال الحمل في الشهر الأول

كان موقع هيلث لاين الطبي المتخصص، برز من قبل للسيدات، أكلات مفيدة خلال الحمل في الشهر الأول، والتي يمكن الاعتماد عليها حتى الشهر الثامن، وعلى رأسها تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل  العدس، والبرتقال، والحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والأسماك المعلبة وفول الصويا، وتناول الأسماك باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل التونة.

كما يجب خلال الحمل في الشهر الأول، تتناول الخضروات وخاصة الداكنة، والفواكه المشكلة، وتجنب تناول كمية كبيرة من السكريات.

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 كيف يبدو شكل الجنين خلال الحمل في الشهر الأول

يبدأ نماء الطفل خلال الحمل في الشهر الأول، أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، سينمو جنينك من 0.64 سنتيمتر في نهاية الشهر الأول (أي يكون أصغر من حبة أرز) وفي نهاية الأسبوع الـ 12 سم، وسيكون وزنه حوالي 28 جراماً، إذ تبدأ الأعضاء الداخلية للجنين وجسده بالتشكل، على النحو التالي، وفقًا لما ذكرته الدكتورة داليا أيمن، استشاري النساء والتوليد لـ «هُن»:

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الدماغ والحبل الشوكي

الأذن الداخلية

أنسجة القلب

الأعضاء التناسلية

الأظافر

الكبد

الجفون

البنكرياس

الكليتين

غضاريف لليدين والقدمين والأطراف

عضلات للفم والعينين والأنف

أصابع اليدين وأصابع القدمين

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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