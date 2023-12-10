حالة نادرة.. امرأة صينية يخرج من عينها أكثر من 50 دودة - كيف حدث ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تمكن أطباء من إزالة أكثر من 50 دودة حية من عيون امرأة في مدينة كونمينغ الصينية، بعد أن اشتكت من إصابتها بالحكة.

وكانت المريضة - التي لم يذكر اسمها - تعاني من حكة شديدة في عينيها، حاولت التخلص منها عن طريق فركها، لكن ذلك لم يساعدها بل زاد الأمر سوءًا، وفجأة، شعرت بشيء غريب يتحرك في عينيها نظرت إليه وجدته دودة طفيلية.

وعند الفحص، اكتشف الأطباء أكثر من 40 دودة حية في عينها اليمنى وأكثر من 10 في اليسرى، كانوا يعيشون بين مقل العيون والجفون، وفقا لصحيفتي "ذا صن" البريطانية و"ديلي إكسبريس".

وقام الأطباء بإزالة الطفيليات ووجدوا أنها نوعا من الديدان الأسطوانية التي يطلق عليها إسم "Filarioidea"، وعادة ما تنتقل من خلال لدغات الذباب، لكن المرأة تعتقد أنها التقطتها من يرقات القطط أو الكلاب المصابة.

وقالت المصابة: "إنها كانت تداعب الحيوانات، ثم تخدش عينيها".

ومن المعروف أن بعض أنواع الديدان الأسطوانية التي تعيش في العين تسبب العمى.

وبينما نجح الفريق الطبي في إزالة الطفيليات الموجودة، فقد نصحوا المرأة بإجراء فحوصات متكررة لرصد احتمال وجود يرقات متبقية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الأطباء على أهمية غسل المريضة يدها مباشرة بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة لمنع المزيد من العدوى.

وعلى الرغم من أن بعض أنواع الديدان المستديرة تستقر في ملتحمة العين، إلا أن مثل هذه الحالات يتم الإبلاغ عنها بشكل أكثر شيوعًا في أفريقيا عنها في الصين.

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