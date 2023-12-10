ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟ دراسة تكشف مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل كثير من الأشخاص إلى تناول الرنجة بشكل متكرر خلال الأسبوع لما تتميز به من مذاق لذيذ، ولكن لا يدرك البعض فوائدها على مستويات الكوليسترول بالدم.

وفي هذا التقرير، نستعرض علاقة الرنجة بمستويات الكوليسترول بالدم، وفقًا لما ذكره موقعي "Quora"، و"Webmd".

تأثير الرنجة على مستويات الكوليسترول

كشفت تجربة حديثة أجرتها جامعة تشالمرز السويدية للتكنولوجيا، أن تناول الرنجة على الغداء لمدة 5 أيام في الأسبوع تؤثر على مستويات الكوليسترول بالدم، حيث تزيد من مستويات "الكوليسترول الجيد".

وقالت هيلين ليندكفيست، طالبة الدكتوراه في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، التي أجرت الدراسة، إن الأسماك الدهنية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وينطبق الأمر أيضًا على الرنجة الطازجة، حيث تعد مصدرًا طبيعيًا ممتازًا لكل من فيتامين د، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وأضافت، أنها مصدر جيد للسيلينيوم وفيتامين ب12، التي توفر فوائد مختلفة على صحة الجسم، ومنها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي هذه الأسماك على دهون صحية على عكس الدهون المشبعة السيئة الموجودة في معظم اللحوم، وتسبب خللاً في مستويات الكوليسترول بالدم، لذا يجب أن تكون هذه الأسماك عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

هل الرنجة تخفض الكوليسترول الضار؟

وأوضحت الدراسة، أن الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الرنجة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، كما أنها توجد في العديد من الأسماك ومنها السلمون، والتونة، والماكريل، لذا يفضل تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع.

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