لتجنب نزلات البرد.. 3 أطعمة تمدك بـ"فيتامين سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يتعرض الجسم لنزلات البرد المتكررة، ولذا فإن فيتامين سي مهما لحماية جسمك من نزلات البرد.

وقال خبير التغذية العلاجية، حازم علي، في تصريح خاص "الخليج 365"، إن فيتامين سي ضروريا لصحة الإنسان ويؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية، موضحا فوائده كما يلي:

تعزيز جهاز المناعة

يساعد فيتامين سي على حماية الجسم من العدوى، عن طريق مساعدة الخلايا المناعية على العمل بشكل صحيح.

تكوين الكولاجين

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تكوين الكولاجين، وهو بروتين يعطي الجلد والأنسجة الضامة قوتها ومرونتها.

امتصاص الحديد

يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يحسن من صحة الدم.

وحول الأطعمة التي نحتوي على فيتامين سي؛ أوضح حازم علي، أن هذه الأطعمة هي:

القرنبيط

يحتوي القرنبيط على كمية جيدة من فيتامين سي، حيث يحتوي كوب واحد من القرنبيط المقطع على حوالي 75 ملليجرام من فيتامين سي، أي ما يعادل حوالي 87٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

البروكلي

يحتوي البروكلي على كمية جيدة من فيتامين سي، حيث يحتوي كوب واحد من البروكلي المقطع على حوالي 85 ملليجرام من فيتامين سي، أي ما يعادل حوالي 95٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

البرتقال

يعد البرتقال من أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، حيث يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على حوالي 120 ملليجرام من فيتامين سي، أي ما يعادل أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها للبالغين.

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