طريقة عمل بسكوت القهوة بدون بيض في 10 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت القهوة هو نوع من البسكوت المعد بإضافة مسحوق القهوة إلى العجينة، يتميز بنكهة القهوة المميزة والممتعة التي تضيف للبسكويت طعمًا فريدًا ومميزًا.

تختلف وصفات بسكوت القهوة من شخص إلى آخر، فبعضها يستخدم القهوة المطحونة أو مسحوق الإسبريسو، في حين يفضل البعض الآخر استخدام القهوة المحلاة.

يمكن أن تشمل وصفة بسكوت القهوة المكونات الأساسية مثل الدقيق والسكر والزبدة والبيض، مع إضافة مكونات القهوة لإعطاء الطعم القهوة المميز، فهذا النوع من البسكويت يمكن أن يكون رائعًا كوجبة خفيفة أو يمكن تناوله مع فنجان من القهوة أو الشاي.

مكونات عمل بسكوت القهوة

1 ¼ كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة

½ كوب سكر

½ كوب زبدة، في درجة حرارة الغرفة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

رشة ملح

طريقة عمل بسكوت القهوة:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية ووزّعي ورق الخبز على صواني الخبز.

في وعاء متوسط، اخلطي الطحين ومسحوق القهوة والملح معًا.

في وعاء كبير، استخدمي خلاطة كهربائية لخفق الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا ومنفوشًا.

أضيفي البيضة وخلاصة الفانيليا إلى مزيج الزبدة واخفقي حتى يمتزج الكل.

أضيفي خليط الدقيق ومسحوق القهوة تدريجياً إلى مزيج الزبدة واخفقي حتى تتكون عجينة.

شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

استخدمي شوكة لطي الكرات قليلاً وتسوية البسكويت.

ضعي الصواني في الفرن المُحمّى مُسبقاً لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح البسكويت ذهبي اللون.

بعد أن ينضج البسكوت، اتركيه ليبرد لبضع دقائق على الصواني قبل نقله إلى رف التبريد.

يُمكنك تناول بسكوت القهوة اللذيذ مع كوب من القهوة أو الشاي، وبالتأكيد، يمكنك تعديل الوصفة حسب ذوقك، مثل إضافة الجوز أو رقائق الشوكولاتة إلى العجينة لمزيد من النكهة.