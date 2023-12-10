متوفر ورخيص الثمن.. نوع طعام يطيل عمرك ويحمي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

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82 عامًا، وفي حين أن بعضها يرجع إلى علم الوراثة، كشفت أخصائية التغذية، د. سارة كايات، عن أهمية تناول الفواكه والخضروات.

وقالت "كايات": إن تناول 30 نوعًا مختلفا من الفاكهة والخضروات على مدار أسبوع يساعد في تحسن صحتنا.

وأوضحت أخصائية التغذية، أن هناك نوع خضروات يمكن أن يساعد الشخص على العيش لفترة أطول، وهو "البروكلي"، وذلك وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "البروكلي رخيص الثمن ومتوفر، كما إنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى السلفورافان وقد ثبت أنها مضادة للأكسدة والالتهابات".

وأشارت إلى أنه في غضون ساعات من تناول البروكلي ستجد مستويات مضادات الأكسدة ترتفع في مجرى الدم، وهذا يساعد على رفع وتقوية المناعة.

ومن المعروف أيضًا أن السلفورافان وهو مركب مضاد للسرطان، وربطته الدراسات بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والأمعاء والفم.

وتابعت سارة: يحتوي البروكلي أيضًا على فيتامين C، و A، و K، ومواد مغذية أخرى.

على سبيل المثال، فيتامين أ مفيد للعيون، ويساعد على تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر وضعف البصر مع تقدمنا ​​في السن.

وأشارت العديد من الدراسات أيضًا إلى أن البروكلي يدعم صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

كما وجدت إحدى الدراسات انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين عولجوا بمكملات براعم البروكلي.

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