هذا ما يحدث للجسم عند تناول معلقتين من عسل النحل على الريق.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عسل النحل فيه غذاء وشفاء للناس، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك السكريات الطبيعية، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وكذلك يعزز المناعة، وتناول معلقتين منه على الريق يومياً من العادات الصحية التي لها العديد من الفوائد للجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عسل النحل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناول معلقتين على الريق كل صباح يعزز الصحة، ويعمل كمطهر للجسم، ويحمي من الأمراض لأنه غني بمضادات الأكسدة.

عسل النحل يعزز المناعة

وأضاف أن تناول معلقتين من عسل النحل يوميًا يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة، كما له خصائص مضادات الالتهابات ما تعزز صحة الجسم.

يساعد على عملية الهضم

وأشار إلى أن عسل النحل يحسن من عملية الهضم، لأن له خصائص مضادات البكتريا، والتي تساعد على محاربة البكتريا الضارة في الجهاز الهضمي، كما يحسن من صحة الكوليسترول الضار بالجسم، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب، ويرجع ذلك لاحتوائه على مادة الفلافونويد التي تساهم في ارتخاء الأوعية الدموية.

يحسن صحة البشرة

واستكمل خلال حديثة: "بما أن عسل النحل غني بمضادات الأكسدة والالتهابات، والعديد من العناصر والفيتنامين، كل هذا يحسن من صحة البشرة، ويجعلها رطبة، ويحفظ على سد المسام الواسعة، لذا ينصح بتناوله يوميًا خصوصًا في الشتاء لزيادة رطوبة البشرة، وتحفيز المناعة.

بالإضافة لفوائد أخرى لتناول معلقتين من عسل النحل يوميًا على الريق وتشمل ما يلي:

1- تعزيز الطاقة لبدء يوم مليء بالحيوية والنشاط.

2- إنقاص الوزن، لأنه يشعرك بالشبع.

3- علاج التهابات الحلق والمفاصل.

4- علاج الأمراض التنفسية، والفيروسية، ويساعد من تقليل أعراض البرد مثل الرشح، والسعال.

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